Lehrte

Unbekannte sind am Wochenende in eine Gartenlaube am Hohnhorstweg eingebrochen. Nachdem sie die Tür aufgebrochen hatten, haben sie alle Schränke durchsucht und schließlich drei Modellboote gestohlen. Den Wert der Beute beziffert das Polizeikommissariat Lehrte auf rund 600 Euro.

Der Diebstahl muss sich zwischen Sonnabendmittag und Sonntagabend abgespielt haben. Die Gartenlaube befindet sich in der Nähe des Hohnhorstsees und in Nachbarschaft des Modellbauclubs (MBC) Lehrte. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05132) 82 70 entgegen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Lehrte lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Oliver Kühn