Bibliothek bietet den Jüngsten Berufsorientierung

Hämelerwald

Die Bibliothekszweigstelle in Hämelerwald ist am Mittwoch zur Bühne für eine musikalische Lesung geworden. Florian Fleißig alias Wolfgang Rieck aus Rostock führte fast 60 Fünftklässler der Oberschule auf Einladung der Lehrter Stadt- und Schulbibliothek an die Welt der Berufe heran – und zwar mit Gesang und Instrumenten wie Flügelhorn, Gitarre und Banjo.

Seine Frage zum Auftakt, was sie denn später einmal werden möchten, konnten viele Schüler schon konkret beantworten. Architekt, Pilotin, Friseurin, Programmierer und Anwältin waren ebenso Berufswünsche wie Tischler und Pferdeflüsterin. Rieck staunte nicht schlecht, denn er selber habe in seiner Kindheit noch überhaupt nicht gewusst, wohin es denn beruflich später einmal gehen sollte.

Beruferaten mit Gesang

Gemeinsam mit den Fünftklässlern sang er daher zum Banjo das Lied „Was soll ich bloß werden?“. Als der Musiker vorschlug, man können ja später auch Scherzkeks, Spielverderber oder Knalltüte werden, kugelten sich die Kinder vor Lachen und schüttelten kollektiv den Kopf. Beim musikalischen Beruferaten besang der Liedermacher typische Tätigkeiten und Kleidung. Wer tröstet, Mut macht und gut mit Spritzen umgehen kann, war für die Schüler schnell klar. „Die Krankenschwester“, riefen sie und errieten zudem Berufe wie Bäcker, Clown und Lehrerin.„Die Veranstaltung bietet unseren Fünftklässlern einen ersten Kontakt zur Berufswelt“, erklärte Katrin Telschow-Don, die Leiterin der Oberschule.

Ingrid Klug, Leiterin der Lehrter Stadt- und Schulbibliothek, steht in der Kinderbuchabteilung der Zweigstelle in Hämelerwald. Quelle: Katja Eggers

Sortiment der Zweigstelle umfasst 7849 Bücher und Medien

Die Bibliothekszweigstelle am Riedweg in Hämelerwald ist wie die Hauptstelle in Lehrte eine kombinierte Stadt- und Schulbibliothek. Das Sortiment umfasst insgesamt 7849 Bücher und Medien. Davon sind 6545 Bücher, 117 Zeitschriften, 734 CDs und Hörbücher und 353 Spiele und DVDs. Schwerpunkte bilden Bücher und Medien für Kinder und Schüler sowie Romane für Erwachsene.

Zweigstellenleiterin Heike Fischer zählt aktuell 183 aktive Leser, also solche, die sich mindestens einmal im Jahr in der Bibliothek etwas ausleihen. Von Januar bis Oktober haben die Bücherei insgesamt 4172 Besucher aufgesucht, darunter auch Schüler und Gäste, die nichts ausgeliehen, sondern nur gestöbert haben. Es gab 54 Neuanmeldungen. Die Zweigstelle ist an die Online-Datenbank der Stadt- und Schulbibliothek Lehrte angeschlossen. Nutzer können die Datenbank auch von zu Hause aus nutzen und sich zudem Titel aus der Hauptstelle in Lehrte nach Hämelerwald liefern lassen.

Heike Fischer leitet die Bibliothekszweigstelle in Hämelerwald. Quelle: privat

Auch viele erwachsene Leser

Während die Zweigstelle in Ahlten sich vor allem an Grundschüler richtet, wird die Bücherei in Hämelerwald auch von vielen erwachsenen Lesern aus Hämelerwald und den benachbarten Ortschaften genutzt. „Lehrer verlagern ihren Unterricht auch gern in die Bibliothek, um dort mit den vorhandenen Büchern zu arbeiten“, sagt Ingrid Klug, Leiterin der Lehrter Stadt- und Schulbibliothek.

Die Bibliothekszweigstelle in Hämelerwald ist dienstags und donnerstags von 9 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Katja Eggers