Landauf, landab hat das Coronavirus in diesem Jahr die Schützenfestsaison ins Wasser fallen lassen. Großveranstaltungen sind noch über Wochen hinweg behördlich untersagt. Und doch gibt es am kommenden Sonnabend, 18. Juli, in Aligse eine Art Schützenfest – das gefällt nicht jedem.

„Wir wollen dem Dorf etwas zurückgeben und es wieder ein bisschen beleben“, ist die Begründung von Tony und Marina Gärtner, Betreiber des Restaurants Vileh im ehemaligen Aligser Eck. Über die Zeit des Lockdowns hinweg hätten die Aligser den Bestell- und Abholservice der Gastronomen genutzt und so das Restaurant unterstützt.

Als Dank dafür fiel Tony Gärtner ein Wettbewerb an der frischen Luft ein. „Denn im Freien ist die Infektionsgefahr viel geringer als in geschlossenen Räumen“, sagt er. Und da es in diesem Jahr kein Schützenfest gegeben habe, wollte er zumindest etwas machen, das sich ein bisschen so anfühlt. Also rief er den Schausteller Benjamin Koch an. Der Altmerdingser ist mit seinem Zelt und seiner Schießbude normalerweise auf dem Aligser Schützenfest vertreten.

Wer wird Schießbudenkönig?

Koch stellt am Sonnabend auf dem Hof des Restaurants eine Schießbude und einen Süßigkeitenstand auf. An der Schießbude könne man entweder frei schießen, sagt Gärtner: „Oder man beteiligt sich am Wettbewerb des Schießbudenkönigs.“ Koch habe dafür eigens eine Scheibe anfertigen lassen, die der Sieger bekomme.

Die Veranstaltung im Aligser Eck hat offiziell den Titel „Aligser Schießbudenkönig“, heißt aber im Untertitel in der Einladung Mini-Schützenfest. Das wiederum hat die Schützengesellschaft Aligse auf den Plan gerufen. „Es ist eine missliche Namensfindung“, bedauert Adelheide Bertram, Vorsitzende der SG. „Durch die Benennung als Mini-Schützenfest kann der Eindruck entstehen, dass die Schützengesellschaft Aligse bei diesem Event mitwirkt“, befürchtet sie. Die Ausrichtung eines Schützenfestes sei dem Verein aber trotz aller Lockerungen nicht erlaubt, stellt sie klar. Gärtner hat daraufhin in der Einladung in den sozialen Medien deutlich darauf hingewiesen, dass die SG Aligse mit der Veranstaltung nichts zu tun hat.

Viele Schützen wollen teilnehmen

Es seien aber wohl nur Teile des Vereins gewesen, denen die Benennung aufgestoßen sei, vermutet Gärtner. Viele SG-Mitglieder hätten sich bereits angemeldet. Besonders die Jugendabteilung sei stark vertreten.

Vor allem Familien möchten die Gärtners mit dem Mini-Schützenfest ansprechen. Deswegen beginne es bereits um 12 Uhr. Das Ende ist schon für 20 Uhr vorgesehen. „Es soll ja keine Party geben.“ Getränke wie Lütje Lage sowie Bratwurst und Crêpes gebe es aber trotzdem.

Sicherheitsfirma sorgt für Einhaltung der Hygieneregeln

Das mit dem Gesundheitsamt der Region abgesprochene Event setzt auf strikte Hygienekontrollen. Ein Bauzaun soll nur einen Eingang offenlassen, an dem der Einlass von einer Sicherheitsfirma kontrolliert wird. Mehr als 50 Personen sollen sich nicht gleichzeitig dort aufhalten. Auf dem gesamten Gelände gilt eine Maskenpflicht. „Trotzdem hoffen wir, dass es für die Aligser eine Abwechslung wird“, erklären die Gärtners. Trotz aller Irritationen über den Namen wünscht auch die Schützengesellschaft der Aktion „von Herzen ein gutes Gelingen“, wie Bertram mitteilt.

Tony Gärtner kann sich sogar vorstellen, dass der Wettbewerb im kommenden Jahr ins Schützenfest integriert wird. „Die Schießbude ist ja sowieso da.“ Aber das müsse natürlich der Verein entscheiden.

Von Michael Schütz