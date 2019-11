Wird das Gymnasium Lehrte auf dem Schützenplatz neu gebaut oder an der Friedrichstraße saniert und erweitert? Einen Tag vor der richtungsweisenden Sitzung des Schulausschusses am Donnerstag meldet sich die Schule selbst zu Wort. Sie fordert in einem offenen Brief an Bürgermeister Frank Prüße einen transparenten Vergleich der Varianten und übt Kritik an der SPD.