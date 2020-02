Mehrweg statt Einweg bei Festen: Politiker finden die Idee gut

Lehrte

Ein Citylauf ohne Plastikbecher für das erfrischende Wasser? Ein Weinfest ohne Wegwerfgeschirr am Imbissstand? Wenn es nach Lehrtes Umweltpolitikern geht, wird das schon bald Wirklichkeit. Sie haben jetzt einmütig für den von der Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke vorgebrachten Vorschlag votiert, Lehrtes große Feste künftig mit dem Prinzip „ Mehrweg statt Einweg“ zu feiern. Wie das genau geschehen soll und welche Hürden es möglicherweise gibt, ist allerdings noch unklar. Dafür soll die Stadtverwaltung nun ein Konzept ausarbeiten.

Rot-Grün-Rot hatte die Initiative gegen Mehrweggeschirr und Plastikbecher im vergangenen Sommer gestellt – kurz nachdem die Diskussionen um den Klimawandel an Intensität zunahmen und die ersten großen Aktionen von Fridays for Future auch in Lehrte stattgefunden hatten. Im September beschloss der Rat der Stadt einstimmig, das Thema an den zuständigen Fachausschuss weiterzuleiten.

Enge Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing

Dort war der Tenor nun eindeutig. Christoph Lokotsch ( Die Linke) sprach davon, dass Lehrtes Feste nachhaltiger werden müssten. Er wünsche sich auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing, das in Lehrte für mehrere große Feste verantwortlich zeichnet, etwa für das Weinfest. Wichtig sei aber, dass am Ende der Diskussion über das Thema nicht nur eine unverbindliche Empfehlung stehe.

Helga Laube-Hoffmann ( SPD) zählte gleich mehrere Feste auf, für die das Prinzip gelten könne, darunter auch das Bluesfestival und das Schützenfest. Bärbel Ahlers ( SPD) nannte den Vorschlag der Ratsmehrheit einen „tollen Antrag“. Man könne bei Festen auch auf recyclingfähiges Besteck aus Holz setzen. Ronald Schütze (Grüne) wünschte sich, dass die Stadt nun Wege aufzeige, wie man das Ansinnen nachhaltig umsetzen könne. Wann solch ein Konzept vorliegen könnte und darüber endgültig abgestimmt wird, ist allerdings noch unklar.

