Die Suche nach einer geeigneten Person, die in Lehrte Erster Stadtrat oder Erste Stadträtin werden könnte, geht zum dritten Mal von vorn los. Für die von Bürgermeister Frank Prüße (CDU) für das Amt vorgeschlagene Annette Merz aus dem Landkreis Gifhorn hat es am Mittwochabend in einer Onlinesitzung des Lehrter Rats keine mehrheitliche Zustimmung gegeben. Die 21 Mandatsträger von SPD, Grünen und Die Linke votierten gegen Merz, die 20 Ratsleute von CDU, FDP, AfD und Piraten für die 60-Jährige. Das Ergebnis war bereits vorher zu erwarten gewesen.

Schon im Dezember hatte sich in einem ersten Anlauf eine Wahlkommission nicht auf einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den früheren Ersten Stadtrat Uwe Bee einigen können. Nun endete auch das zweite Bewerbungsverfahren für den Posten eines Vertreters oder einer Vertreterin des Bürgermeisters ohne Ergebnis. Wie lange das dritte dauern und die Stadt ohne eine Besetzung des zweitwichtigsten Postens im Rathaus auskommen muss, ist noch offen.

Merz stellt sich in kurzer Rede vor

Vor der Abstimmung, die mit der hauchdünnen Niederlage für die Kandidatin der Bürgermeisters endete, hatte sich Merz vorstellen dürfen. Zwar war sie aus technischen Gründen nicht im Bild sichtbar, in einer kurzen Rede stellte Merz aber ihren beruflichen Werdegang und ihre Tätigkeit als Justiziarin bei der Stadtverwaltung in Wolfsburg dar. Sie erwähnte auch, dass sie in ihrem Heimatdorf Westerbeck Ortsbürgermeisterin und im Rat der Samtgemeinde Sassendorf Vizefraktionschefin der CDU ist. In Lehrte solle es ihr aber nicht um Politik, sondern um die Sachthemen gehen. „Bildung ist ein großes Thema“, skizzierte sie kurz.

Die dann folgende Debatte zwischen den Befürwortern und Gegnern Merz’ war engagiert, teilweise sogar ruppig. „Überall im Rathaus mangelt es an Personal, und wie viele Runden wollen wir in dieser Sache denn noch drehen, bis sich ein für die Ratsmehrheit genehmer Kandidat findet“, schimpfte etwa CDU-Ratsherr Ralf Wengorsch. Er mutmaßte offen, Rot-Grün-Rot lehne Merz möglicherweise nur wegen ihres Parteibuchs oder ihres Alters ab und wolle damit dem CDU-Bürgermeister Steine in den Weg legen.

„Geeignet, erfahren, kompetent“

CDU-Fraktionschef Hans-Joachim Deneke-Jöhrens sagte, Merz sei „ohne jeden Zweifel für den Job geeignet, erfahren und kompetent.“ Er bedauere es zudem, dass das Mehrheitsbündnis Merz nicht die Chance gegeben habe, sich in einer Gruppensitzung vorzustellen. „Das alles mutet etwas merkwürdig an“, sagte Deneke-Jöhrens.

Wird nicht Erste Stadträtin in Lehrte: Die 60-jährige Annette Merz. Quelle: Wolfsburger Allgemeine Zeitung

Andere Sprecher der Opposition wurden deutlicher. Die Ratsmehrheit baue „eine Blockade“ auf und stelle parteipolitisches Kalkül über das Wohl der Stadt, kritisierte Stefan Henze (AfD). Merz sei „unbestritten qualifiziert“, sagte Dieter Münstermann (FDP), werde nun aber Opfer mangelnden Fair Plays der Ratsmehrheit. Jörg Posenauer (CDU) entdeckte im geschlossenen Abstimmungsverhalten von Rot-Grün-Rot sogar eine Art Meinungszwang: „Das erinnert mich an alte Zeiten, als Herbert Wehner bei der SPD die Richtung vorgab, und alle mussten folgen.“

Unterstellung der Opposition?

Sprecher der Ratsmehrheit verwahrten sich gegen die Vorwürfe. „Wir haben Frau Merz intensiv kennengelernt, sie hat uns nicht überzeugt“, sagte etwa SPD-Fraktionschef Hans-Jürgen Licht. Man habe bei Rot-Grün-Rot den Eindruck gewonnen, die Kandidatin sei „für Lehrte nicht geeignet“, betonte auch Ronald Schütz (Grüne). Warum das so sei, werde man aber mit Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der Kandidatin nicht sagen. Der Vorwurf, man gehe nur nach dem Parteibuch sei indes eine Unterstellung der Opposition, sagte Harald Gruhl (Grüne). „Das hat für uns keine Rolle gespielt.“

Offene Kritik an Merz kam von Thomas Diekmann (SPD), der auch Vorsitzender des Schulausschusses ist. „Was ich von einer Ersten Stadträtin verlange, ist, dass sie gestaltet und nicht nur gehobene Arbeit in juristischen Belangen abliefert“, sagte er und warf der Kandidatin damit recht unverblümt vor, sich im Rathaus vor allem auf juristische Tätigkeiten versteifen zu wollen. „Ich wünsche mir eine andere Amtsführung“, sagte Diekmann.

Bleibt Posten bis zum Herbst unbesetzt?

Nun geht die Suche nach einer geeigneten Person, die den am 1. März kurz vor seinem 60. Geburtstag in den Ruhestand gegangenen Bee ersetzt, zum dritten Mal los. Ob das in einem beschleunigten Verfahren bis zur Sommerpause noch klappt, ist offen. Wahrscheinlicher scheint, dass der wichtige Posten im Rathaus bis in den Herbst unbesetzt bleibt. SPD-Fraktionschef Licht kommentierte das mit einem alten Sprichwort: „Aller guten Dinge sind drei.“

