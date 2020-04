So feiert die Matthäusgemeinde am Karfreitag digital Abendmahl

Lehrte

Wegen der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr keine vollen Kirchen zu Ostern. Die Gotteshäuser sind geschlossen, die Menschen sollen zu Hause bleiben. Weil Karfreitag jedoch der höchste Festtag der Christenheit ist und Christen an diesem Tag des Leidens und Sterbens Jesu am Kreuz gedenken, hat sich die Matthäusgemeinde in Lehrte eine besondere Aktion ausgedacht.

Am Karfreitag, 10.April, wird unter dem Titel „ Karfreitag aus Matthäus“ während einer digitalen Andacht analog Abendmahl gefeiert. Mit dabei sind Pastorin Beate Gärtner und Kantorin Birgit Queißner. Für die Aufnahme und Technik ist Diakon Oliver Salzer zuständig.

Brot und Wein in Bildschirmnähe

Gärtner wird im Video das Abendmahl zelebrieren und anschließend die Spendenworte sprechen. Die Gemeinde feiert derweil zu Hause an den Bildschirmen mit. Wer am Karfreitag also gern virtuell zum Abendmahl gehen möchte, sollte zuvor Brot und Wein oder Brot und Traubensaft in Bildschirmnähe bereit stellen. „In Notzeiten ist das Abendmahl auch in dieser Form voll gültig“, erklärt Gärtner.

„ Karfreitag und Ostersonntag aus Matthäus“ finden sich auf der Homepage der Matthäusgemeinde www.matthaeus-lehrte.de und auf der Facebook-Seite https://www.facebook.com/Matthaeuskirchelehrte.

Von Katja Eggers