Ein maskierter Räuber hat am späten Donnerstagabend das Wettbüro Tipico am Sedanplatz in Lehrte überfallen. Er schlug einen Mitarbeiter kurz vor Geschäftsschluss um 23 Uhr im Laden nieder und nahm sich das Bargeld aus der Kasse. Der Täter konnte trotz Sofortfahndung unerkannt flüchten. Jetzt hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.