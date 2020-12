Sievershausen

Viele Kirchengemeinden haben ihre Gottesdienste zum Jahreswechsel und an den kommenden Sonntagen wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die St.-Martins-Kirchengemeinde in Sievershausen hält hingegen an ihrer etwa halbstündigen Andacht am Donnerstag, 31. Dezember, um 15.30 Uhr fest. Den Gottesdienst ohne Abendmahl hält Pastor Thomas Duntsch. Die Martinskirche bietet 50 Personen Platz. Es gelten die bekannten Hygienebestimmungen: Am Eingang werden die Kontaktdaten der Besucher notiert, die Gäste müssen in der Kirche eine Mund-Nasen-Maske tragen. Die Gemeinde bittet die Besucher auch darum, frühzeitig zu erscheinen, damit am Eingang keine Enge entsteht.

Den für Sonntag, 10. Januar, geplanten Dankgottesdienst für die Ehrenamtlichen verschiebt die Sievershäuser Kirchengemeinde allerdings auf den Sommer. Der Kirchenvorstand hofft, dass in der wärmeren Jahreszeit sogar ein gemeinsames Grillen draußen möglich sein wird. „Wir wollen gern mit allen Ehrenamtlichen gemeinsam feiern. So ein Lichtblick kann uns auch durch die noch bevorstehende dunkle Zeit hindurchtragen“, meint Pastorin Hanna Dallmeier.

Von Achim Gückel