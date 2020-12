Sievershausen

„Alle Engel zu mir – die Großen nach hinten, die Kleinen nach vorn“: Sievershausens Pastorin Hanna Dallmeier ordnet elf Kinder in weißen Wallegewändern. Dass alle darunter mollige warme Pullover und Hosen anhaben, ist nicht zu sehen. Lediglich die dicken Stiefel lugen vereinzelt unter den Engelskleidern hervor.

Die Kinder bilden den Engelschor im Krippenspiel der Kirchengemeinde Sievershausen. Statt des sonst üblichen Liveauftritts in der Martinskirche gibt es wegen Corona in diesem Jahr allerdings einen Film – die Andacht mit Krippenspiel ist am Heiligabend als Video auf der Internetseite der Gemeinde zu sehen. Rund 40 Kinder und Jugendliche wirken mit, die Jüngste ist zweieinhalb Jahre alt. Regisseurin ist Pastorin Dallmeier. Sie hat das Drehbuch zusammen mit einigen Müttern geschrieben. Andere Mamas haben Kostüme genäht und tatkräftig hinter den Kulissen mitgewirkt.

Anzeige

Die Szene "Hirten auf dem Felde" wurde auf einem Bauernhof gedreht. Quelle: Timo Klingebiel

Sievershausen wird zu Bethlehem

Für den Film wird Sievershausen zu Bethlehem. So steht es auch auf dem selbst gebastelten Ortsschild, das am Anfang des Films zu sehen ist, wenn Josef und Maria auf das Dorf zugehen. „Die Idee ist, dass Jesus nicht nur in die Welt kommt, sondern auch nach Sievershausen“, erklärt Dallmeier.

Auch sonst bietet der Krippenspielfilm jede Menge charmante Ideen. „Für Maria haben wir extra ein Therapiepferd ausgeliehen“, erzählt Dallmeier. Auf ihrer Suche nach einer Unterkunft werden Maria und Josef in Sievershausen-Bethlehem sowohl am ehemaligen Pfarrwitwenhof als auch im früheren Standesamt abgewiesen. Auch Sievershausens Ortsbürgermeister Armin Hapke lässt das Paar nicht herein. Auf einem Hof öffnet sich nicht einmal die Tür. „Wegen Corona geschlossen“, steht auf einem Schild.

Die Kirche wird zum Stall: Maria und Josef betrachten das Jesuskind in der Krippe. Quelle: Timo Klingebiel

König Herodes residiert in den Festsälen Fricke

Schließlich bringt Maria das Jesuskind im Stall zur Welt – die Krippe steht in der Martinskirche. Für den Filmdreh haben die Konfirmanden der Gemeinde eine neue Stallkonstruktion gebaut. Krippe und Jesuskind sind die alten. „Die Kinder haben zwar ihre Puppen mitgebracht, aber unser Jesuskind haben schon Generationen von Marias im Arm gehalten, das wollte ich gern beibehalten“, berichtet Dallmeier augenzwinkernd.

Die Hirtenszene wurde auf einem Bauernhof gedreht – in einem echten Stall, mit echten Schafen. Die Festsäle Fricke fungierten kurzerhand als Palast von König Herodes. „Unser Krippenspiel ist mittlerweile zum Projekt der ganzen Gemeinde geworden“, freut sich Dallmeier.

Zur Galerie Die Kirchengemeinde Sievershausen hat ein Krippenspiel eingeübt und gefilmt. Es ist am 24. Dezember auf der Homepage der Gemeinde zu sehen. Gedreht wurde mit professioneller Technik. Wir zeigen Bilder vom Dreh.

Um die Technik kümmern sich Profis

Für die Technik hat sich die Pastorin Profis ins Boot geholt. Landolf Bornemann, Mitglied der Gemeinde mit Kind im Engelschor, hat sich um Ton und Musik gekümmert. Video- und Sound-Designer Timo Klingebiel aus Braunschweig fungierte als Produzent und Kameramann und ließ für eine Szene sogar eine mit Kamera bestückte Drohne über Sievershausen kreisen.

Bei den Dreharbeiten wurde auf strenge Hygienemaßnahmen geachtet. Die Kinder traten in kleinen Gruppen auf. Im Engelschor durften lediglich Geschwisterkinder nah nebeneinander stehen. Die sechsjährige Sina hatte ihren Spaß. „Ich bin ein goldener Engel und singe Friedenslieder. Mein Kostüm hat Mama genäht und mir ist auch gar nicht kalt“, erzählte Sina.

Noch sind die Jacken an: Die Engel warten auf ihren Auftritt. Quelle: Katja Eggers

Film ist auf der Homepage der Gemeinde zu sehen

Beim Filmdreh mussten die Engel den Refrain „Gloria in excelis Deo“ allerdings immer und immer wieder singen. Mal musste ein Engel noch mal neu platziert werden, mal produzierte die Nebelmaschine zu viel Nebel, mal trat der Kameramann versehentlich auf ein Kabel und der Engelschor stand plötzlich im Dunkeln. Schließlich hatte Klingebiel aber auch diese Szene im Kasten: „Perfekt, danke, jetzt passt es!“

Das Krippenspiel ist am 24. Dezemer ab 15 Uhr auf der Homepage der Gemeinde auf www.kirche-sievershausen.de zu sehen.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers