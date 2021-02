Ein Symbol für die Liebe und für ein menschliches Miteinander: Die Martinskirchengemeinde in Lehrte-Ahlten gibt als Alternative für ihren Gottesdienst für Verliebte, Verlobte und Verheiratete am Valentinstag, Sonntag, 14. Oktober, Geschenktüten aus.

