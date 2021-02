Lehrte

Die Jahreslosung „Seid barmherzig!“ lag in diesem Jahr zum Abholen bereit: Weil die Markusgemeinde Lehrte das Bibelwort in Corona-Zeiten nicht beim Gottesdienst in der Kirche verkünden konnte, haben die Menschen die Jahreslosung vor dem Gotteshaus in Tüten überreicht bekommen.

Lesen Sie auch: „Bei Anruf gute Gedanken“: Pastorinnen bieten Telefonandachten

Anzeige

Rund 60 Tütchen gingen bei der Aktion weg. Viele Menschen kamen gezielt zum Abholen vorbei, andere waren bei herrlichem Winterwetter zum Spazierengehen unterwegs und nahmen auf ihrem Weg vorbei an der Kirche gerne ein Tüte mit. Darin lagen außer der Jahreslosung ein Schokoladenherz, ein Spiel für die ganze Familie, eine Andacht und ein kleiner Jahreskalender – alles zu dem Motto „Seid barmherzig!“

Von Katja Eggers