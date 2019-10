Lehrte

Das Rosemarie-Nieschlag-Haus an der Iltener Straße wird am Sonnabend und Sonntag, 26. und 27. Oktober, zu einem Anziehungspunkt für alle, die handgearbeitete Hobbykunst zu schätzen wissen. An beiden Tagen präsentieren dort 25 Aussteller ihre Produkte und bieten sie den Besuchern zum Kauf an. Das Angebot beim Markt der Hobbykunst reicht von Näharbeiten, Schmuck, Weihnachtsdeko, Marmeladen und Holzarbeiten bis hin zu Puppen, Karten und Keramik.

Beim Markt der Hobbykunst geht es Ende Oktober schon vorweihnachtlich zu. Quelle: privat

Einige der Handwerkskünstler lassen sich auch bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Etwa Bernd Schönborn, der den Gästen zeigen wird, wie Drechselarbeiten angefertigt werden. Grundsätzlich zielt das Angebot aber auf all jene, die schon jetzt das eine oder andere Weihnachtsgeschenk suchen oder Deko für das große Fest kaufen wollen.

Im Café gibt es Kuchen

Stärken können sich die Gäste an beiden Ausstellungstagen im Hobbykunstcafé. Dort gibt es selbst gebackenen Kuchen der Aussteller aber auch Bratwurst vom Grill. Und falls das Wetter bis zum Ausstellungswochenende herbstlich und kühl wird, schmeckt vielleicht auch schon ein Glühwein. Für die musikalische Umrahmung der Markts sorgt an den Nachmittagen der Alleinunterhalter „Rollo“.

Der Eintritt zum Markt der Hobbykunst im Rosemarie-Nieschlag-Haus ist frei. Am Sonnabend, 26. Oktober, ist er von 14 bis 18 Uhr geöffnet, am und am Sonntag, 27. Oktober, von 11 bis 18 Uhr.

Das könnte Sie auch interessieren:

So war der Hobbykunstmarkt im Nieschlag-Haus vor zwei Jahren.

Warum es in Lehrte kein Kunstforum mehr geben wird.

Von Achim Gückel