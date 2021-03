Lehrte

Drogenfahnder haben am Sonntagnachmittag die Wohnung eines 19-Jährigen an der Iltener Straße durchsucht. Sie fanden unter anderem eine Minianlage zur Zucht von Cannabis. Was dabei fehlte waren einzig die Pflanzen. Die Ermittlungen gegen den jungen Mann werden nun fortgeführt. Ihm wird Drogenhandel vorgeworfen.

Die Polizei kam dem 19-Jährigen durch einen Hinweis einer Zeugin auf die Schliche. Die Frau gab an, dass es in der Wohnung des jungen Mannes eine Indoor-Plantage gebe. Die Staatsanwaltschaft in Hildesheim ordnete eine Durchsuchung an, woraufhin die Spezialisten der Polizei anrückten. Nach Informationen von Augenzeugen kamen bei der Aktion an der Iltener Straße auch Spürhunde zum Einsatz.

Eine Plantage ohne Pflanzen

Was die Einsatzkräfte in den vier Wänden des 19-Jährigen fanden, waren eine Marihuanablüte, typisches Verpackungsmaterial sowie eine Stofftasche, in der sich die Einzelteile einer Mini-Plantage für den Heimgebrauch befanden – darunter ein Beet, eine Heiz- und Beleuchtungsanlage sowie elektronische Geräte zu deren Steuerung. „Die Anlage war aktuell nicht bepflanzt“, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeikommissariats in Lehrte. Ob die Miniplantage zuvor schon in Gebrauch gewesen war, ist noch unklar.

Von Achim Gückel