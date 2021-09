Lehrte

CDU-Fraktionschef Hans-Joachim Deneke-Jöhrens hat seinen Vorsitz nach 19 Jahren abgeben müssen. Marcel Haak (35), der seit 5 Jahren für die CDU im Rat sitzt, wird nun die CDU im Rat führen. Das entschied jetzt die CDU-Fraktion, die Heike Koehler und Hans-Joachim Deneke-Jöhrens zu ihren Stellvertretern wählte.

Hans-Joachim Deneke-Joehrens (CDU) rückt als stellvertretender Fraktionsvorsitzender in die zweite Reihe. Quelle: Privat

Haak dankte seinem Vorgänger Deneke-Jöhrens für die langjährige erfolgreiche Arbeit: „Es freut mich, dass er als stellvertretender Vorsitzender weiter eine tragende Rolle in der Fraktionsarbeit einnehmen wird.“

Geplanter Generationenwechsel

Insgesamt 19 Jahre lang hatte Deneke-Jöhrens die Geschicke der CDU Lehrte im Rat bestimmt. Dabei war die CDU als stärkste Partei hinter der SPD in der Opposition und hat entscheidende Prozesse in der Lehrter Stadtpolitik mitbestimmt. Der Generationenwechsel habe schon lange festgestanden, so der 60-Jährige. „Irgendwann muss ein Wandel her.“

Zur Galerie Im November konstituiert sich der neue Lehrter Rat mit den Politikerinnen und Politikern, die bei der Kommunalwahl die meisten Stimmen erhalten haben. Die HAZ/NP-Redaktion stellt alte und neue Gesichter hier vor.

Dabei habe es verschiedene Optionen gegeben – er hätte das Gremium auch noch ein paar Jahre weitergeführt, sagt der Landwirt. Auch eine Doppelspitze sei möglich gewesen. Doch die CDU-Fraktion habe mit dem klaren Wechsel der Personalie ein deutliches Signal für eine Erneuerung setzen wollen, meint der ehemalige CDU-Fraktionschef.

Gemeinsam mit CDU-Stadtverbandschefin Heike Koehler will Deneke-Jöhrens nun als Stellvertreter den neuen CDU-Fraktionschef Marcel Haak unterstützen. „Wir haben einen Fraktionsvorsitzenden, der für Politik brennt. Ich freue mich auf die Arbeit mit ihm.“

Lehrtes CDU-Chefin Heike Koehler ist ebenfalls Mitglied in der Fraktionsspitze. Quelle: privat

Intensive Analyse der Verhältnisse im Rat

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Haak, der bis Anfang dieses Jahres die Junge Union führte, will mit der CDU-Ratsfraktion nun erst einmal die neuen Verhältnisse im Rat intensiv analysieren. Dabei werde man allen Parteien außer der AfD und Die Linke Gespräche anbieten, sagt er. Bei den Grünen, der FDP und der Wählergemeinschaft Wir für Lehrte (WfL) sehe die CDU „viele politische Schnittmengen“. Diese gelte es nun auszuloten, „um eine verlässliche Ratspolitik gewährleisten zu können“, so Haak.

Was macht eigentlich der Rat der Stadt? Jede Stadt oder Gemeinde hat einen Rat. In dem Gremium sitzen die sogenannten Ratspolitiker, die die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt vertreten. Für diese Aufgabe werden sie von den Bürgern für fünf Jahre gewählt. Der Rat stimmt in seinen Sitzungen zum Beispiel darüber ab, wo eine neue Straße oder Schule gebaut oder wie viel Geld in Bibliotheken investiert werden soll. Der Rat kümmert sich somit um alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt oder Gemeinde. Dazu gehören zum Beispiel auch die Wasserversorgung und Kanalisation. Für die verschiedenen Themen gibt es Arbeitsgruppen – die sogenannten Fachausschüsse wie den Bauausschuss, Haushaltsausschuss oder Sozialausschuss. In den Ausschüssen diskutieren die Experten eines Themas aus verschiedenen Parteien miteinander. Der Finanzausschuss ist zum Beispiel damit beauftragt, den Haushalt der Stadt zu planen und zu beraten, ob die Gewerbe- oder Grundsteuer angehoben oder gesenkt werden soll. Im Kulturausschuss geht es hingegen um die Förderung von Kunst und Wissenschaft sowie über Angelegenheiten der Volkshochschule. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Von Patricia Oswald-Kipper