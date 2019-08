Lehrte

Von Sonnabend, 31. August, bis Montag, 2. September herrscht auf einem besonders stark befahrenen Straßenabschnitt in der Innenstadt der Ausnahmezustand. Die Stadtverwaltung hat jetzt zeitweise Sperrungen des südlichen Abschnitts der Manskestraße zwischen Germaniakreisel und Parkstraße angekündigt. Grund dafür sind Arbeiten an der Fahrbahnoberfläche. Die Manskestraße soll in diesem Bereich, direkt auf Höhe des Zuckerzentrums, eine neue Deckschicht bekommen.

An manchen Stellen hat die Fahrbahn der viel befahrenen südlichen Manskestraße erhebliche Schäden. Quelle: Achim Gückel

Schadstellen hat die Fahrbahn der Manskestraße in diesem Bereich schon an mehreren Stellen. „Wir wollen aber auch weiteren Schäden vorbeugen“, sagt der Sprecher der Verwaltung, Fabian Nolting.

Der zeitliche Ablauf der Fahrbahnsanierung sowie deren Auswirkungen sehen so aus: Am Sonnabend, 31. August, ab 14 Uhr ist der nördliche Teil dran. Dann ist der Parkplatz des E-Centers bis maximal 18 Uhr ausschließlich über die südliche Zufahrt zu erreichen. Von 18 bis etwa 21 Uhr wandern dann die Arbeiten südlich voran und der Parkplatz wird nur über die nördliche Zufahrt erreichbar sein.

Sperrung von Sonnabendabend bis Montag, 5 Uhr

Am Sonnabend, 31. August, 21.30 Uhr, bis Montag, 2. September, 5 Uhr ist die Manskestraße zwischen dem Kreisel an der Germaniastraße und der Einmündung der Parkstraße für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Dann wird die neue Deckschicht aufgebracht.

Am Sonntag, 8. September, wird es eine weitere Sperrung der Manskestraße geben. Dann stehen im Baustellenbereich noch letzte Feinarbeiten an, etwa das Aufbringen von Markierungen und das Verfüllen von Fugen.

Kreisverkehr ist von Sperrung nicht betroffen

Der Kreisverkehr an der Germaniastraße ist von den Sperrungen nicht betroffen, teilt die Stadt mit. Umleitungsstrecken werden ausgewiesen.

Von Achim Gückel