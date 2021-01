Lehrte

Die Polizei ermittelt in einem rätselhaften Vorfall, der sich am Donnerstag gegen 20 Uhr im Zuckerzentrum zugetragen hat. Eine 53-Jährige gab bei der Polizei zu Protokoll, dass sie auf der Gasse Am Kalkturm von einem ihr Unbekannten mit einer Waffe bedroht wurde. Der junge Mann sei ihr entgegengekommen und habe dabei eine schwarze Schussaffe in den Händen gehalten. Beim Vorbeigehen habe er mit der Zunge Klackgeräusche gemacht, als bediene er die Waffe. Angesprochen habe er sie aber nicht, sagte die 53-Jährige. Stattdessen sei der Mann einfach in Richtung Wandelgraben weitergegangen.

Die Polizei wertet den Vorgang als Bedrohung, also als eine Straftat. Sie hofft darauf, dass andere Besucher des Zuckerzentrums mehr zu dem Täter sagen können. Er ist 1,70 bis 1,75 Meter groß und sehr schlank. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Pulli, dessen Kapuze er tief ins Gesicht gezogen hatte, sowie eine weiße Atemschutzmaske. Das Kommissariat nimmt Hinweise unter Telefon (0 51 32) 82 70 entgegen.

Von Achim Gückel