Sie hatten sich den falschen Ort ausgesucht: Die Polizei hat am Freitagabend gegen 18.45 Uhr eine fünfköpfige Gruppe kontrolliert, die sich auf dem Gelände der Realschule Lehrte in der Südstraße aufhielt – und sofort nahmen die Beamten den durchdringenden Geruch von Marihuana wahr. Daraufhin wurden alle fünf durchsucht, bei zwei jungen Männern wurden die Beamten fündig. Bei einem 20 und einem 22 Jahre alten Lehrter beschlagnahmten die Ermittler insgesamt zwei Gramm der Droge – eine geringe Menge, wie das Polizeikommissariat Lehrte in einer Mitteilung schreibt. Gegen die beiden jungen Männer wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Von Oliver Kühn