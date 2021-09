Lehrte

Glück muss man haben. Diese Binsenwahrheit gilt allgemein für das Leben, aber für Luzia Künnemann ist sie insbesondere mit der NDR-Fernsehshow „Bingo! Die Umweltlotterie“ verbunden. Im Sommer war die Lehrterin für einen Auftritt in der Quizshow ausgelost worden und hatte bei ihrem Auftritt in der Liveshow eine Wellnessreise ins schwäbische Ehingen an der Donau im Wert von 1300 Euro gewonnen. Jetzt, gerade einmal zwei Monate nach ihrer Premiere, darf die 67-jährige Rentnerin ein zweites Mal bei Moderator Michael Thürnau und Moderatorin Jule Gölsdorf antreten. Das Losglück wollte es so.

In der Finalrunde winken 18.000 Euro Gewinn

An diesem Sonntag, 19. September, geht Künnemann erneut im hannoverschen Studio live auf Sendung. Dabei wird sie versuchen, in den Spielen möglichst genau zu schätzen, zu tippen, und Fragen zu Natur, Umwelt und aus der Tierwelt zu beantworten, um in die Finalrunde namens „Süßes Glück“ zu kommen. Dort winken auf den Italien-Fan zumindest 2000 Euro Gewinngeld. Der Hauptgewinn in der Finalrunde der Umweltlotterie im NDR-Fernsehen beträgt derzeit 18.000 Euro. Ihr Gegner auf dem Weg in diese Finalrunde, die allein gespielt wird, ist ein Kandidat aus Hassel im Kreis Nienburg/Weser. Die Show am Sonntag geht um 17 Uhr auf Sendung und dauert eine Stunde.

Zuschauer können im Studio anrufen

Die Zuschauer zu Hause können sich dabei auch aktiv an dem Quiz beteiligen, denn zum Konzept der Sendung gehört auch die Publikumsbeteiligung während der Sendung. Wenn sie im Besitz eines Bingo-Loses sind und während der Sendung ein Bingo erreichen, können sie im Sender anrufen und live ins Studio durchgestellt werden. Auf der sogenannten Telefonwand muss dann ein Feld ausgesucht werden, hinter dem sich ein Gewinn verbirgt.

Die Sendung läuft seit 24 Jahren im NDR-Fernsehen und unterstützt durch die Erlöse über die Bingo-Umweltstiftung Projekte, hauptsächlich in den norddeutschen Bundesländern.

Von Michael Schütz