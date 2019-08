Lehrte

Auf dem Nöhrenhof hat er gelesen und auch schon in der Friedhofskapelle. „Aber in prähistorischer Umgebung noch nie“, sagte Uwe Bee und lachte. Am Sonntag durfte Lehrtes Erster Stadtrat dies im Eisenzeithaus am Grafhorn tun. Denn die Bildungsstätte am Naturfreundehaus Grafhorn ist die vierte Station der mittlerweile 14. Lesereise gewesen, mit der die Lehrter Bibliotheksgesellschaft alljährlich zu Lesungen an ungewöhnlichen Orten entführt.

Mit rund 80 Teilnehmern wurde es im Eisenzeithaus denn auch recht kuschelig. Die Zuhörer saßen dicht an dicht auf Bänken, die um die Holzbalken und die Feuerstätte herum aufgestellt waren. Damit es in der Hütte nicht zu dunkel für Vorleser Bee war, hatte Christian Helmreich, der Betreiber des Naturfreundehauses, an der Decke kleine Strahler angebracht und zudem ein Mikrofon installiert.

Fontane kommt ins Autohaus

Einen Krimi las Bee in der schummrigen Atmosphäre dann aber nicht. Stattdessen trug er eine Passage aus dem Bestseller „Ach, diese Lücke, diese unendliche Lücke“ von Joachim Meyerhoff vor. Der Autor blickt darin auf seine Kindheit und Jugend zurück, als er mit seiner Familie generalstabsmäßig von seinem Großvater geplante Wanderungen unternimmt. Weil die Wanderkarten hoffnungslos veraltet waren, kam es dabei immer wieder zu kuriosen Situationen. Etwa wenn dort, wo eigentlich vor Jahren noch ein Gasthaus war, mittlerweile eine Autobahn den Wanderern den Weg abschnitt. Die Zuhörer schmunzelten.

Zum Auftakt der Lesereise hatten sie sich diesmal nicht wie sonst im Fachwerkhaus im Stadtpark eingefunden, sondern bei den Lehrter Stadtwerken. Rolf Hirschberg, der Chef des Lehrter Männerchors, las dort aus „Nachtzug nach Lissabon“ von Pascal Mercier vor. Anschließend ging es in der Ausstellungshalle des Autohauses Evels von der Ohe mit Schauspieler Rainer Künneke weiter, der als Schriftsteller Theodor Fontane in Gehrock und mit großem Hut auftrat und dessen bekanntestes Gedicht „Herr von Ribbeck“ zum Besten gab.

Texte stammen von Bestseller-Autoren

Barbara Behrens setzte die Lesereise mit Auszügen aus „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf in der Altenbegegnungsstätte an der Goethestraße fort. Margarethe Ehlvers, die zweite Vorsitzende der Bibliotheksgesellschaft, machte mit „Alle Toten fliegen hoch“ von Joachim Meyerhoff bei der Firma Gemu in Ahlten weiter. Weil das Unternehmen Artikel aus Kunststoffen herstellt, saßen die Zuhörer im Lager inmitten von Schaumstoffrollen. Weitere Leseorte waren die Johannesgemeinde Lehrte und das Restaurant Visier, wo Irmtraut Balzer aus „Fische, die auf Bäume klettern“ und Monika Sajok aus „Die flüsternden Seelen“ von Henning Mankell vorlasen.

„Auffällig ist, dass in diesem Jahr ausschließlich Texte von Bestseller-Autoren dabei sind“, erklärte Ehlvers. Sie hoffe, dass die Lesereise dem einen oder anderen Teilnehmer vielleicht auch Lust gemacht hat, die Bücher einmal ganz zu lesen.

Von Katja Eggers