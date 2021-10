Lehrte

Es war lange Zeit komplett eingerüstet und hat etliche Modernisierungsmaßnahmen erfahren: Lehrtes höchstes Wohngebäude erstrahlt nach einer umfangreichen Sanierung jetzt in neuem Glanz. Die Lehrter Wohnungsbau hat in dem achtgeschossigen Haus an der Ecke aus Grünstraße und Poststraße im vergangenen Jahr 40 Bäder saniert, neue Leitungen verlegt und in Teilen auch die Fenster ausgetauscht.

In diesem Jahr standen die Außenarbeiten im Vordergrund. Die Fassade hat erst eine Wärmedämmung und dann einen frischen Anstrich bekommen. Darüber hinaus wurden die Balkone und Laubengänge erneuert. Mit seinen hellgrauen und weinroten Balkonen ist das Haus aus den Siebzigerjahren zum Hingucker geworden. „Grau und Weinrot sind ja auch die Farben unseres Logos“, erklärt Frank Wersebe, Geschäftsführer der Lehrter Wohnungsbau. Demnächst sollen auch die Garagen farblich angepasst werden.

In die Jahre gekommen: So sah Lehrtes höchstes Wohngebäude vor der Sanierung aus. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Sanierung kostet rund 1,8 Millionen Euro

Im nächsten Jahr will das Unternehmen in dem Hochhaus noch das Treppenhaus streichen lassen. Darüber hinaus soll es neue Fahrradports geben. „Die waren bisher nicht lieferbar“, sagt Wersebe. Noch ist das markante Gebäude an der Grünstraße an einigen Seiten eingerüstet, das Gerüst soll demnächst aber abgebaut werden.

Alles in allem schlugen die Sanierungskosten für das Hochhaus an der Grünstraße laut Wersebe mit rund 1,8 Millionen Euro zu Buche. Die Mieter dürften sich künftig aber nicht nur über ihre modernen Bäder und die optische Aufwertung des Hauses freuen. Durch die Wärmedämmung sparen sie künftig vor allem Heizkosten und produzieren dadurch auch weniger CO2.

Die Lehrter Wohnungsbau lässt ihre rund 1100 Mietwohnungen laut Wersebe regelmäßig sanieren. In diesem Jahr hat zum Beispiel auch das Wohnhaus an der Iltener Straße 63/63a zehn neue Bäder bekommen, weitere sollen folgen. Darüber hinaus sind Wärmedämmungen und ein neuer Anstrich geplant.

Von Katja Eggers