Die Lehrter Pètanque- und Boule-Gruppe (LPG) wünscht sich einen öffentlichen Bouleplatz in der Stadt. Der Verein spielt bisher auf der Kiesfläche an der Fontäne im Stadtpark. Um langfristig am Ligabetrieb teilnehmen zu können, benötigen die Mitglieder aber Boulebahnen mit Wettkampfmaßen. Platz wäre im Rondell am Park.