Lese-Reihe: Diesen Buchtipp hat Jürgen Wünsche für alle Lehrter

Manch literarische Entdeckung passiert zufällig. Eigentlich hatte Jürgen Wünsche lediglich etwas mehr über die historischen Hintergründe des Bosnienkrieges erfahren wollen. Der frühere Lehrter SPD-Ratsherr und Lehrer griff daher zum Buch „Herkunft“ von Sasa Stanisic – und wurde regelrecht in den Bann gezogen vom feinen Humor und den kunstvollen Bildern, die der Autor, Sohn einer Bosnierin und eines Serben, nutzt. „Herkunft“ wurde auf Anhieb eines von Wünsches Lieblingsbüchern. Jetzt stellte er es zum Auftakt der neuen Saison der Reihe „Lehrter lesen für Lehrter“ in der Stadtbibliothek vor.

Stanisic sei ein Geschichtenerzähler, sagte Wünsche. Mit einer Auswahl dieser Geschichten verschaffte er den Zuhören einen Eindruck vom gesamten Werk. Dazu gehörte die Schilderung der Ankunft in Deutschland, als Stanisic mit seinen Eltern 1992 zu seinem Onkel nach Heidelberg flüchtete. Besonders angetan hatte es ihm damals die Schlossruine. Sie sehe fantastisch und stolz aus, las Wünsche aus dem Roman vor. Den Anblick des Schlosses aber verbinde er immer mit dem Geschmack von Schokolade, sinnierte der Autor. Denn seine Mutter habe ihm beim ersten Gang durch die Stadt ein Schokoladeneis gekauft.

Verwobene Erzählstränge

Wünsche gestand den Zuhörern, er habe diesen wundervollen Roman von und über einen bosnischen Migranten gleich mehrere Male hintereinander lesen müssen. Denn die Erzählstränge seien schwierig ineinander verwoben. Er habe lange kein Buch gelesen, das so hochwertig sei und ihn derart begeistert habe. Da es noch so viele Geschichten gibt, die Wünsche dem Lehrter Publikum mitteilen will, wird über eine Fortsetzung nachgedacht. Und das schien ganz im Sinne der Zuhörer an diesem Abend zu sein.

Von Susanne Hanke