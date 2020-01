Lehrter SV organisiert Bingoabend mit Michael Thürnau in seiner Turnhalle

Lehrte

Einmal Bingo spielen mit dem Bingobären: Dieser Traum geht bald für 240 Lehrter in Erfüllung. Denn der Lehrter Sportverein (LSV) holt den bekannten NDR-Moderator Michael Thürnau dafür in die vereinseigene Jahn-Turnhalle an der Feldstraße. Bei der für einen Sportverein auf den ersten Blick ungewöhnlichen Veranstaltung, die am Sonnabend, 15. Februar, über die Bühne geht, handelt es sich um den Beitrag des Vereins zum 75-jährigen Bestehen des Regionssportbundes Hannover (RSB). Insgesamt 75 Veranstaltungen, sämtlich ausgerichtet von Mitgliedsvereinen, gibt es 2020. Der Bingo-Abend ist eine davon.

Bingo ist etwas für die Gemeinschaft

Warum ausgerechnet Bingo? Nina Sievers, Mitorganisatorin und Vorstandsmitglied des LSV, verrät es: „In einem Sportverein geht es nicht nur um den Sport an sich, sondern auch um die Gemeinschaft zwischen allen Sparten und Altersklassen. Und wir haben eine sehr große Seniorenabteilung.“ Beim gemeinsamen Überlegen mit dem RSB sei dann die Idee zu dem Bingoabend entstanden. „Es ist etwas, was man mit der ganzen Familie machen kann.“ Dass es auch noch recht problemlos gelungen sei, den Moderator der kultigen NDR-Fernsehsendung mit ins Boot zu holen, freue sie sehr. Als Sponsor für die Aktion habe man die Lehrter Wohnungsbau und die Stadtwerke gewinnen können.

LSV-Jumpstyler treten auf

Und so geht es zu beim Bingo in Lehrte: Jeder, der eine Eintrittskarte erworben hat, bekommt dafür ein Getränk und zwei Bingoscheine kostenlos. Es werden zwei Runden gespielt, bei denen es Preise zu gewinnen gibt, die der LSV sowie andere Sponsoren gespendet haben. Noch nie Bingo gespielt? Kein Problem – die Spielregeln erklärt der Bingobär höchstpersönlich allen Besuchern in der Turnhalle. Mitbringen müssen die Gäste lediglich gute Laune und einen Stift zum Ankreuzen. Einlass ist ab 15 Uhr, um 16 Uhr geht es dann los mit dem Bingospiel. Für das Rahmenprogramm sorgen die LSV-Jumpstyler mit einigen Auftritten.

Vereinsintern sei die Idee bereits im Vorfeld super angekommen. „Wir haben 240 Plätze, die werden alle besetzt sein“, sagt Sievers überzeugt. Am Montag hat der Vorverkauf der Eintrittskarten begonnen, am Dienstag sind laut Sievers noch 50 Karten erhältlich. Die kosten pro Stück 8 Euro und sind ausschließlich beim LSV erhältlich. Die Geschäftsstelle an der Feldstraße ist montags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr geöffnet.

Noch mehr Lehrter Vereine beim RSB-Jubiläumsprogramm

Und warum weicht der Sportverein beim erwartet großen Andrang nicht in eine größere Halle in Lehrte aus? „Wir wollten die Veranstaltung auf jeden Fall in unseren Vereinsräumen machen“, sagt Sievers. Zudem bedeute eine andere Halle zusätzliche Kosten und noch mehr Organisation. Übrigens: Auch andere Lehrter Vereine beteiligen sich am Jubiläumsprogramm des RSB: der SV 06 Lehrte mit einem Inklusionsfußballturnier, der Schachklub Lehrte mit einem Schachballturnier und der Voltigier- und Reitverein Arpke mit einem Triathlon mal anders.

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler