Seit Januar haben sie geprobt und an ihrem Stück gefeilt. Jetzt haben die Aligser Auespatzen mit dem Kindermusical „Ritter Rost“ eine wundervolle Premiere in Markuskirche in Lehrte gefeiert. Dabei gab es nicht nur einen Drachen, ein Gespenst und sehr viel Blech zu sehen, sondern auch die Stimme des Ortsbürgermeisters zu hören.