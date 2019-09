Einem ewigen Nörgler endlich mal die eigenen Verfehlungen unter die Nase reiben – dies ist ein köstlicher Spaß für die, die unter dem Tyrannen leiden. Die Laienspielgruppe Brummerbühne aus Lehrte-Sievershausen präsentiert die Komödie „Der Tyrann“ an zehn Abenden. Premiere ist am Sonnabend, 19. Oktober, in Immensen.