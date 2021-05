Lehrte

Pünktlich zur Schulöffnung und dem Wechsel aller Klassenstufen in das Szenario B mit Wechselunterricht in dieser Woche haben Lehrkräfte und schulische Mitarbeiter der Realschule Lehrte, insgesamt 35 Personen, ihre erste Corona-Schutzimpfung bekommen. Bei den Schulbeschäftigten waren zuvor nur Grund- und Förderschullehrkräfte impfberechtigt. „Das Impfzentrum der Region Hannover hat wirklich schnell reagiert“, sagt Schulleiter Markus Böhm erfreut. Denn in kaum einem anderen Bereich sei es zulässig, dass sich so viele Menschen über einen so langen Zeitraum in einem begrenzten Raum gemeinsam aufhielten. „Die Impfung des Schulpersonals bringt die erforderliche Sicherheit sowohl für Lehrkräfte als auch für die Schülerinnen und Schüler“, so Böhm.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne hatte am 15. April angekündigt, dass ab Mai den Beschäftigten aller Schulformen ein Impfangebot unterbreitet werde.

Das Realschulkollegium bekam das Vakzin von Biontech/Pfizer im Impfzentrum in Laatzen verabreicht.

Von Oliver Kühn