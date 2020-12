Lehrte

Mehrere Landwirte haben am Montagabend spontan das Zentrallager von Aldi Nord in Lehrte-Sievershausen blockiert. Die ersten Bauern rückten gegen 19 Uhr mit Treckern an. Nach Polizeiangaben sollen es rund zehn bis 15 Maschinen sein, die Landwirte sprechen sogar von 50. Hintergrund des Protests ist der Streit zwischen den Bauern und mehreren Discountern über fairere Preise für gelieferte Lebensmittel.

Anfang des Monats hatten zahlreiche Bauern das Lidl-Zentrallager in Cloppenburg belagert, die jetzige Aktion ist eine Folge davon. „Wir zeigen uns solidarisch“, sagte ein Landwirt. Seinen Angaben zufolge hatten die Cloppenburger dazu aufgerufen, ab Montagabend bundesweit bis auf Weiteres alle Aldi-Lager lahmzulegen. „Wir kriegen immer weniger von den Erlösen“, sagte der Landwirt, „unsere Höfe sind seit Jahren am Limit.“

Am Montagabend war noch offen, ob der Protest der Bauern nur einige Stunden oder gar Tage dauern soll. Quelle: Frank Tunnat

Ende der Blockade noch offen

Die Landwirte haben ihre Traktoren so positioniert, dass zwar Autos und Rettungsfahrzeuge durchkommen, aber keine Lastwagen. Derzeit ist noch völlig offen, ob die Blockade nur ein paar Stunden oder möglicherweise sogar Tage andauern soll. Die Landwirte wollen so lange an der Gewerbestraße bleiben, bis das Signal aus Cloppenburg kommt, wieder nach Hause zu fahren. Gegen 21.15 Uhr teilte die Polizei auf Anfrage allerdings mit, die ersten Trecker bereits die Rückreise angetreten hätten.

Die Bauernproteste dauern bereits seit Wochen an. Beim bisherigen Höhepunkt vergangenen Montag versperrten bis zu 140 Traktoren die Zufahrt des Lidl-Zentrallagers in Cloppenburg. Im Anschluss stellte die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl neben Kaufland gehört, Hilfen von 50 Millionen Euro in Aussicht. Doch das lehnten die Landwirte als zu gering ab. Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, nannte es bloß ein „Trostpflaster“. Laut Bauerninitiative Land schafft Verbindung blieben davon lediglich 192,31 Euro für jeden.

Von Peer Hellerling