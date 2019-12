Lehrte

Die Tage sind kurz, die Nächte lang – und am Sonnabend, 21. Dezember, jenem Tag an dem das Verhältnis am stärksten in Richtung Nacht ausschlägt, ist offizieller Kurzfilmtag. Das nimmt das Andere Kino am Sedanplatz zum Anlass für eine besondere Aktion. Ab 20 Uhr sind ausschließlich Kurzfilme von Studierenden der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig zu sehen. Der Eintritt ist kostenlos, Einlass ins Kino ist ab 19.30 Uhr, und zum Ausklang des Abends sind Gespräche mit den Studierenden möglich.

Kurzfilmtag ist in ganz Deutschland mit 317 Veranstaltungen

Der Kurzfilmtag ist eine deutschlandweite Aktion mit in diesem Jahr insgesamt 317 Veranstaltungen. Das sind mehr als je zuvor. Der Tag steht unter dem Motto „Raus aus dem vorweihnachtlichen Trubel, rein in fantastische Kurzfilmwelten“.

