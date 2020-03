Die Corona-Krise kann den Blutspendern in Lehrte offenbar wenig anhaben: Der Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes konnte am vergangenen Mittwoch 117 Spender begrüßen – darunter sogar 31 Erstspender. Auch die Ortsvereine in Sievershausen, Hämelerwald und Ahlten hoffen auf eine gute Beteiligung.