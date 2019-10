Straßengalerie-Kunst lockt Passanten vor die Schaufenster

Lehrte

In der Lehrter Innenstadt gibt es derzeit jede Menge Kunst zu entdecken. Bei der Aktion Kunst im Schaufenster wird die City zum mittlerweile achten Mal zur Straßengalerie. 27 Geschäfte machen mit und gewähren Künstlern in ihren Schaufenstern Platz für ihre Arbeiten. Manche der Aussteller zeigen ihre Werke zum wiederholten Mal, andere sind ganz neu dabei. Es gibt viel Malerei, etwas Grafik und auch ein paar Skulpturen zu sehen. „Und die Fotografie hat deutlich zugenommen“ sagt Sonja Truffel, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins, der die Aktion organisiert hat.

Insektenfotos zwischen Uhren und Schmuck

Im Radhaus Sturm an der Burgdorfer Straße sind in einem der beiden Schaufenster zurzeit keine Fahrräder, Fahrradkörbe und -helme ausgestellt. Stattdessen zeigt dort Stefan Sander aus Sehnde seine Fotografie. Ein Löwin in Nahaufnahme ist ebenso zu sehen wie die dunkle Silhouette eines Baumes vor einem orange-gelben Sonnenuntergang. „Die Bilder sind ein echter Kundenstopper“, sagt Fahrradhändler John-Patrick Klein. „In unserem Schaufenster gibt es sonst ja nur Fahrräder und Zubehör, das ist mal was anderes“, meint er. Und vielleicht würde sein Laden dem einen oder anderen Kunden durch die Aktion ja auch im Gedächtnis bleiben.

In der Goldschmiede Neiseke blicken dem Betrachter Insekten mit riesigen Facettenaugen zwischen Uhren und Schmuck entgegen. Die imposanten Makroaufnahmen hat der Lehrter Jochen Braband gemacht. Im Bestattungsinstitut Meinig an der Burgdorfer Straße zeigt Gerhard Lücke derweil passend zum Thema Tod und Sterben Fotos von Friedhofsengeln, die Aufnahmen hat er digital am Computer verfremdet.

Im Schaufenster der Bäckerei Maaßen erfreuen sich die Kunden derweil an farbenfrohen Gemälden von Finja Maasjost. Beim Optikergeschäft Förster im Neuen Zentrum zeigt Barbara Bauschke Acrylmalerei inmitten von Brillengestellen. „Die Arbeiten werden sehr gut angenommen“, berichtet Geschäftsinhaber Alexander Eilers. „Es bleiben immer wieder Menschen vor dem Schaufenster stehen, und durch die geöffnete Tür hören wir häufig, wie über die Bilder gesprochen wird“, sagt Eilers.

Kunst zwischen Schaufensterpuppen

Regina Rosenbaum vom Bettenhaus Welge findet, dass sich die mittel- und großformatigen Gemälde von Matthias Gierten hervorragend in das Ambiente des Ladens einfügen. Sie hängen dort über Betten und zwischen Schaufensterpuppen. „Die Werke passen prima zu unseren Produkten und dekorieren sie perfekt“, schwärmt Rosenbaum. Auch die eine oder andere Kaufanfrage habe es schon gegeben.

Die Lehrter Straßengalerie führt über einen Parcours von der Bahnhofstraße ins Neue Zentrum sowie durch das Einkaufszentrum Zuckerfabrik und über die Burgdorfer Straße stadtein- und auswärts. Darüber hinaus ist Kunst im Rosemarie-Nieschlag-Haus an der Iltener Straße 21 und in der Buchhandlung Veenhuis gegenüber zu sehen.

