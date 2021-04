Lehrte

Die traditionelle Maikundgebung auf dem Lehrter Rathausplatz kann trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Die zuständigen Behörden haben jetzt grünes Licht für die Veranstaltung am Sonnabend, 1. Mai, gegeben. Das teilt der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Lehrte, Reinhard Nold, mit. Auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) werde wie angekündigt als Hauptredner dabei sein.

Nold appelliert aber an die Besucher der Kundgebung, sich wegen Corona besonders vorsichtig und verantwortungsvoll zu verhalten. Die Gäste müssen Maske tragen und Abstand halten. Die Maikundgebungen im vergangenen Jahr waren wegen der Pandemie noch vollständig abgesagt worden. Nold betont, dass er in den vergangenen Wochen „in ständigem Austausch“ mit dem Ordnungsamt gestanden habe, um das Hygienekonzept zu erarbeiten.

Platz wird mit Flatterband abgesperrt

Unter anderem sei die Maikundgebung nur mit einer reduzierten Anzahl an Teilnehmern erlaubt. In früheren Jahren waren stets mehrere Hundert Gäste auf dem Rathausplatz dabei, die in dichten Trauben beieinander standen. Dieses Mal gilt ein Abstand von 1,50 Metern. Um diese Distanz kenntlich zu machen, wollen Nold und seine Mitstreiter am Freitagabend noch weiße Kreidekreuze mit entsprechendem Abstand auf das Pflaster malen. Rein theoretisch hätten auf diese Weise 250 bis 300 Menschen vor dem Rathaus Platz, hat Nold ausgemessen. Er betont aber, dass man Gänge freilassen, den Platz mit Flatterband absperren müsse und nur zwei Zugänge lassen dürfe.

Lehrtes DGB-Vorsitzender Reinhard Nold (links) wird Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann auf dem Rathausplatz begrüßen dürfen. Quelle: DGB Lehrte

Ebenso werde es das gewohnte Maifest mit Angeboten für Kinder sowie Informationsständen nicht geben. „Wir halten die Kundgebung bewusst kleiner, ohne jegliches Drumherum“, sagt Nold, der auch an das Verantwortungsbewusstsein aller Teilnehmenden appelliert: „Der Gesundheitsschutz hat immer Vorrang. Maske tragen und Abstand halten ist weiterhin das Gebot der Stunde.“

Beginn mit ökumenischer Andacht

Die Kundgebung auf dem Rathausplatz am Sonnabend, 1. Mai, beginnt um 10 Uhr mit einer ökumenischen Andacht mit Pfarrer Franz Kurth von der St.-Bernward-Gemeinde und Pastor Andreas Anke von der Markusgemeinde. Anschließend sprechen unter anderem Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße und der Minister und stellvertretende Ministerpräsident Niedersachsens, Bernd Althusmann. Auch Vertreter der DGB-Jugend und der Bewegung Fridays for Future in Lehrte kommen zu Wort.

Von Achim Gückel