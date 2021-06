Hämelerwald

Die Klasse 7aR der Oberschule in Hämelerwald hat kürzlich Politikunterricht der besonderen Art genossen. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) war per Videokonferenz zu Gast und stellte sich den Fragen der Schülerinnen und Schüler.

Der Politiker löste damit ein Versprechen ein. Anfang Mai hatte er die Schule besucht und dort mit Schuldezernent Oliver Brandt, Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße (CDU) und Vertretern der Schule über das Thema Digitalisierung gesprochen. Weil die Schule zu dieser Zeit noch im Distanzunterricht steckte, fehlten vor Ort allerdings die Schüler. Die Klasse 7aR hatte für den Minister deshalb ein Willkommensvideo aufgezeichnet. Als Dankeschön revanchierte sich Tonne nun mit dem Onlinebesuch im Politikunterricht.

Minister spricht über seinen Arbeitsalltag

Die Schülerinnen und Schüler nutzten die Gunst der Stunde und fragten Tonne sprichwörtlich Löcher in den Bauch. Sie wollten unter anderem wissen, ob sich der Minister schon in der siebten Klasse für Politik begeistert hat und wie überhaupt sein Arbeitsalltag aussieht. Der Minister nahm sich bei der Beantwortung viel Zeit, erklärte Zusammenhänge und traf dabei den Ton der Teenager.

So erfuhren die Schüler in der Videokonferenz unter anderem, dass Tonne aus einem politikinteressierten Elternhaus kommt, seine eigentliche Begeisterung für die Politik aber erst geweckt wurde, als er das erste Mal wählen durfte. Der Minister erzählte zudem, dass er seinen Arbeitstag gern sehr früh beginne und mitunter schon um 6 Uhr morgens am Schreibtisch sitze. Weil er in der Woche viele Termine habe, versuche er, sich am Wochenende vor allem seiner Familie zu widmen.

Bei den Schülern kam der Politikunterricht mit dem Minister sehr gut an. „Er war ganz locker, man konnte sich voll gut mit ihm unterhalten“, sagte etwa die Siebtklässlerin Summer.

Von Katja Eggers