Ahlten

Der Künstlertreff in Ahlten hat sich eine besondere Aktion überlegt, um nach der langen Corona-Zwangspause die Kultur wieder zu beleben. Nachdem Ausstellungen pandemiebedingt ausfallen mussten, soll es im Oktober nun eine Gartenausstellung und Malerei im Künstlertreff Ahlten geben. Besucher können einen Herbstspaziergang durch die Galerie und den Garten des Künstlertreffs an der Pfarrstraße 5 machen.

Vor Ort gibt es viel zu entdecken. Durch die Verbindung unterschiedlicher Werkstoffe sind fantasievolle Skulpturen entstanden. Der Jugendtreff Ahlten hat das Vorhaben unterstützt und Insektenhotels aus Dosen angefertigt. Darüber hinaus ist Malerei in unterschiedlichen Techniken zu sehen. Auf dem Herbstspaziergang leiten Wegweiser die Besucher vorbei an den Arbeitsplätzen der Künstlerinnen hinaus in den Garten, in dem sie weitere Bilder betrachten können.

Die Gartenausstellung ist im Oktober immer freitags, sonnabends und sonntags jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Es gilt die 3-G-Regel, eingelassen werden Geimpfte, Genesen oder Getestete mit aktuellem Corona-Negativergebnis. Die Besucher müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen so wie sich mit der Luca-App registrieren oder sich in eine List eintragen.

Von Katja Eggers