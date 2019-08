Lehrte

Wer sich die aktuelle Ausstellung in der Städtischen Galerie anschauen möchte, hat dafür noch bis Freitag, 16. August, Zeit. Wer die beiden Künstlerinnen Joanna Schulte und Heike Schötker zu ihren Werke befragen möchte, kann dies ebenfalls an diesem Tag tun, und zwar ab 18 Uhr bei der Finissage mit Künstlergespräch.

Für ihre Ausstellung „Moral Crime“ haben Schulte und Schötker die Galerie in einen sakralen Raum verwandelt. Auf einem Teppich liegen kreuzförmig lebensgroße Fotografien der beiden Künstlerinnen. Die Fenster sind mit weißen Leinwänden verhüllt, auf denen Schulte und Schötker in weißen Gewändern zu sehen sind.

Video zeigt Blutsschwesternschaft

Auf der Bühne läuft derweil eine Videosequenz in Endlosschleife. Sie zeigt die Künstlerinnen beim Ritual der Blutsbrüderschaft in der altehrwürdigen Ludwig-Harms-Kirche in Fuhrberg, welches hier allerdings zur Blutsschwesternschaft wird. Mit ihrer multimedialen Arbeit beleuchten Schulte und Schötker grundlegend das Thema Gemeinschaft und Verbundenheit.

Darüber hinaus werfen die beiden Künstlerinnen mit ihren Werken die Fragen nach alleiniger Urheberschaft und dem zunehmenden Phänomen der Koproduktion im Kunstbetrieb auf. Das Duo inszeniert sich hingegen als künstlerische Einheit und als eine Art kreatives Zwillingspaar. In ihrer Schau zeigen Schulte und Schötker auch frühere Gemeinschaftswerke. Die Fotos zeigen die Künstlerinnen mitunter in skurrilen Szenarien – etwa mit Zöpfen und roten Röckchen als „Doppelte Lotte“ in Anlehnung an Erich Kästners Roman „Das doppelte Lottchen“.

Bis zur Finissage ist die Städtische Galerie, Alte Schlosserei 1, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Von Katja Eggers