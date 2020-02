Lehrte

Das Wetter ist mild, von einem Einbruch des Winters nichts zu sehen. Das sorgt dafür, dass die Wanderung von Fröschen, Kröten und Molchen aus ihren Winterquartieren zu ihren Laichplätzen in diesem Jahr früher beginnt als üblich. Schon in den nächsten Tagen könnten die per Gesetz geschützten Amphibien sich auf den Weg machen – und dabei auch wieder Straßen überqueren. Daher sperrt die Stadt Lehrte ab etwa dem 26. Februar abends und nachts den Hohnhorstweg zwischen dem Parkplatz des FC Lehrte und dem Bürgerschützenheim. Die Sperrung gilt von 19 bis 7 Uhr voraussichtlich für mehrere Wochen.

Schilder weisen auf Krötenwanderung hin

An anderen Stellen im Lehrter Stadtgebiet weisen Schilder auf die Krötenwanderung hin: an der Kreisstraße 122 zwischen Ahlten und Klein Kolshorn, an der Straße Zum Hämeler Wald zwischen Arpke und Hämelerwald, am Dammweg und der Straße Am Waldsee in Hämelerwald sowie am Mühlenweg bei Sievershausen. An manchen Stellen werden auch wieder Amphibienfangzäune errichtet, an denen Helfer die Tiere einsammeln und sicher auf die andere Straßenseite bringen.

Die Stadt bittet Autofahrer um besondere Vorsicht an diesen Stellen. Grundlage für den Schutz der Amphibien ist die Straßenverkehrsordnung, die aus Gründen des Arten- und Biotopschutzes auch zeitweilige Straßensperrungen zulässt, betont die Stadtverwaltung.

