Lehrtes neuer Bürgermeister Frank Prüße ist jetzt offiziell im Amt. In der Ratssitzung am Mittwochabend hat er den Amtseid abgelegt und versprochen, er werde die Interessen der Menschen in Lehrte vertreten. Bei den nun anstehenden großen Vorhaben in der Stadt bat er darum, nichts übers Knie zu brechen.