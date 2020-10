Lehrte

Autofahrer in Lehrte müssen sich ab Sonnabend, 17. Oktober, 20 Uhr, für anderthalb Tage auf eine besondere Verkehrssituatuion einstellen. Die wichtige Kreuzung aus Mielestraße, Am Pfingstanger und Ostring wird dann komplett gesperrt. Grund dafür sind nach Auskunft der Stadtverwaltung Sanierungsarbeiten an der Deckschicht der Fahrbahn. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Montag, 19. Oktober, 5 Uhr, dauern. Die Erneuerung der Oberflächen wurde eigens auf das Wochenende gelegt, um insbesondere den Berufs-, Last- und Linienbusverkehr nicht zu stark zu behindern.

Die Umleitung während der Sperrung ist indes lang. Sie führt über die Dieselstraße, Industriestraße, den Osttrog, die Everner Straße und Hagenstraße zur Berliner Allee und umgekehrt. Die Zufahrt zu den Grundstücken an der Mielestraße sowie der Germaniastraße wird während des Zeitraums der Sanierung ausschließlich Anliegern vorbehalten sein.

Von Achim Gückel