Lehrte/Hildesheim

Ein ehemaliger Manager, der in Lehrte lebt, ist vom Landgericht Hildesheim wegen fortgesetzten Betrugs an seiner Versicherung zur Rückzahlung seines Krankentagegelds in Höhe von fast 900.000 Euro verurteilt worden. Dazu kommen noch Zinsen in Höhe von 191.463 Euro sowie weitere Zinsen in Höhe von derzeit mehr als 50.000 Euro – alles in allem mehr als 1,1 Millionen Euro. Er habe die Versicherung jahrelang „über seine tatsächlich nicht bestehende Arbeitsunfähigkeit getäuscht“, erklärte Gerichtssprecher Steffen Kumme am Montag. Der Beklagte kann das Urteil noch vor dem Oberlandesgericht anfechten.

Zur Begründung führte die Kammer insbesondere die Verhaltensweisen des Beklagten in den Jahren 2008 bis 2017 an. Der Ex-Manager sei jeweils gut dotierte Arbeitsverhältnisse eingegangen und habe kurz darauf Ereignisse wie Überfälle und Verkehrsunfälle angegeben und sich für längere Zeiten krankschreiben lassen. Ob diese nur behauptet wurden oder tatsächlich stattfanden, blieb offen. Der Betrug war vor zwei Jahren aufgeflogen.

Anzeige

Studium belegt: Nicht arbeitsunfähig

Während der angeblichen Arbeitsunfähigkeit habe er dann laut dem Gerichtssprecher „mit gutem Erfolg“ ein Medizinstudium absolviert. Nach dem Wechsel der Arbeitsverhältnisse und der Anpassung des Krankentagegelds an das verbesserte Einkommen habe er jeweils wiederum nach kurzer Zeit Krankschreibungen abgegeben. Diese hätten ihn aber nicht daran gehindert, sein Medizinstudium fortzusetzen.

Der Beklagte hatte argumentiert, dass das Studium nur eine Art Therapie gewesen sei, weil er unter psychischen Krankheitssymptomen wie etwa depressiven Störungen gelitten habe – doch das wies die Zivilkammer 3 des Landgerichts ausdrücklich zurück. „Das erfolgreiche Durchlaufen des Medizinstudiums widerlegt nach der Auffassung der Kammer eine vollständige Arbeitsunfähigkeit“, sagte der Gerichtssprecher.

Kein amtsärztliches Attest vorgelegt

Auch das „Prozessverhalten“ des Beklagten bemängelten die Richter. Dieser sei trotz dringender Aufforderung nicht nur den beiden Terminen zur mündlichen Verhandlung ferngeblieben. Die Kammer unter Vorsitz von Richter Wolfgang Klöhn hatte sich darüber deutlich verärgert gezeigt, weil dadurch eine Verhandlung geplatzt war. Zuletzt sei er auch der Aufforderung der Kammer, zum Termin zu erscheinen oder sich einem Amtsarzt vorzustellen und eine entsprechende Bescheinigung zur Entschuldigung seiner Abwesenheit vorzulegen, nicht nachgekommen.

Der Anwalt des Beschuldigten hatte nur ein hausärztliches Attest über dessen Verhandlungsunfähigkeit vorgelegt. Dass dies nicht schon im Vorfeld vorgelegt worden sei, stieß bei der Zivilkammer ebenfalls säuerlich auf. Denn zu dem Prozess war extra ein Rechtsvertreter des Münchener Versicherungskonzerns nach Hildesheim angereist.

Die Versicherung lag bereits seit Längerem im Rechtsstreit mit seinem ehemaligen Klienten. Ursprünglich hatte die juristische Auseinandersetzung an einem Gericht in München begonnen, in diesem Sommer übernahm das Landgericht Hildesheim die Angelegenheit. Eine gütliche Einigung hatte der Anwalt des Ex-Managers aber bereits beim Prozessauftakt abgelehnt. Deshalb hatte die Verhandlung im Oktober neu begonnen.

Lesen Sie auch

Von Oliver Kühn