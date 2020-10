Ahlten

Eine Trafostation von der Ladefläche eines Anhängers in die Höhe zu hieven und am Boden wieder abzusetzen, ist für erfahrene Kranführer vermutlich keine große Sache. Im Ahltener Wald ist am Donnerstag aber schon Maßarbeit gefordert gewesen. Die Stadtwerke Lehrte haben in einem Waldstück an der Kreisstraße 122 zwischen Ahlten und Kolshorn eine Trafostation aufstellen lassen.

Viel Platz war dort allerdings nicht. Der Kranführer musste die zwölf Tonnen schwere Umspannstation inmitten von Bäumen absetzen und sie dafür geschickt durch das Blätterdach hindurchmanövrieren. Obermonteur Mirco Steinhoff von den Stadtwerken blieb jedoch gelassen: „Die Jungs können das. Die stellen Trafostationen sonst in Wohngebieten punktgenau zwischen Häusern ab.“

Ein Kran hat im Auftrag der Stadtwerke Lehrte eine Trafostation im Ahltener Wald aufgestellt. Der zwölf Tonnen schwere Koloss wurde langsam vom Anhänger in die Höhe gehoben und dann punktgenau zwischen Bäumen am Boden platziert.

Kreisstraße 122: Vollsperrung war nicht nötig

Eigentlich hätte die Kreisstraße 122 im Bereich der Autobahnbrücke für die Kranarbeiten für eine Stunde gesperrt werden sollen. Der Kran wäre dann von der Straße aus im Einsatz gewesen. Weil die Arbeiten jedoch direkt im Wald über die Bühne gingen, wurde auf die Sperrung verzichtet.

Die Trafostation soll künftig Mittelspannung in Niederspannung umwandeln. Im Ahltener Wald wurde sie aufgestellt, weil es dort in unmittelbarer Nähe einen neuen Funkmast gibt.

Von Katja Eggers