Im Mai mussten sie wegen Corona ausfallen, jetzt werden die Konfirmationen in der Matthäuskirchengemeinde in Lehrte nachgeholt. Doch dabei ist fast alles anders als üblich. Für die 30 Konfirmanden gibt es sechs Gottesdienste, und diese werde zeitlich begrenzt.

In der Matthäuskirche am Markt in Lehrte wird es in diesem Jahr sechs Konfirmationsgottesdienste geben. Quelle: Nico Herzog (Archiv)