Lehrte

Seit Jahrzehnten ist die SPD in Lehrte die prägendste politische Kraft. Nach den Kommunalwahlen vor fünf Jahren mussten die Sozialdemokraten für die Mehrheit im Rat allerdings nicht nur die bewährte Allianz mit den Grünen fortführen, sondern auch die Linke mit ins Boot holen. Jetzt setzen die Sozialdemokraten in ihrem Programm für die Kommunalwahlen am Sonntag, 12. September, auf ein Fünf-Punkte-Programm, das einen ebenso sozialen wie ökologischen Anstrich hat und auch den Wirtschaftsstandort Lehrte stärken soll. Unter anderem will sich die SPD für Tempo 30 auf den innerstädtischen Straßen einsetzen, für sichere Arbeitsplätze sowie gute Einkaufsmöglichkeiten und Orte der Begegnung in der Stadt kämpfen.

Vor fünf Jahren noch setzten Lehrtes Sozialdemokraten massiv auf den Wohnungsbau als Zugpferd im Wahlkampf. 1000 neue Wohneinheiten wolle man in fünf Jahren schaffen, hieß es. Dieses Ziel sieht die Lehrter SPD mit den neu geschaffenen Wohngebieten in Ahlten, Sievershausen, Immensen und Arpke sowie den noch kommenden an der Manskestraße und im Nordwesten von Lehrte erreicht. Nun müsse eine Phase der Konsolidierung und des Ausbaus der städtischen Strukturen folgen, in der es nicht mehr so sehr um Bevölkerungswachstum und neuen Wohnraum gehe.

Fünf Kernthemen bestimmen das Wahlprogramm

„In unserem Wahlprogramm präsentieren wir fünf Kernthemen“, sagt Maren Thomschke, Fraktionsvorsitzende der SPD im Rat. Alle fünf stünden symbolisch unter dem Bild des Brückenbauens. Ganz konkret ist das in Sachen Verkehrspolitik gemeint. Lehrte sei durch die Bahntrassen einer schwierigen Situation, meint die SPD. Neue, bequeme Querungen über die Gleise und Hauptverkehrsstraßen zu schaffen, sei eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre. Die Vision einer Brücke über die Berliner Allee oder die Poststraße liegt da nicht weit entfernt.

Es müsse nun vor allem darum gehen, bessere Voraussetzungen für Radfahrer und Fußgänger zu schaffen und dies mit dem Autoverkehr in Einklang zu bringen, heißt es im SPD-Programm. Darauf basiere auch die Forderung nach Tempo 30 in der gesamten Kernstadt. „Auto- und Radverkehr lassen sich dann besser in Einklang bringen“, meint die SPD.

Die Verkehrspolitik ist ein Schwerpunkt der Lehrter SPD im Kommunalwahlkampf. Die Stadt sei durch die Bahntrassen – das Foto zeigt den neuen Güterbahnhof Megahub – in einer schwierigen Situation, heißt es im Wahlprogramm. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Bei den Schulen klotzen und nicht kleckern

Ganz weit vorn im SPD-Programm stehen auch die Schulen und Kitas. Dort müsse man „klotzen, und nicht kleckern“. Neubauten und Modernisierungen von Schulen brächten zudem die Chance, moderne Digitalausstattung zu installieren. Dass Lehrte in den nächsten Jahren mehr als 150 Millionen Euro in den Neu- und Ausbau von Schulen stecken will, etwa für das Gymnasium und das Schulzentrum Süd sowie die Oberschule in Hämelerwald und die Grundschulen in Steinwedel, Immensen und Ahlten, sei angemessen und sinnvoll. Bei diesen Aufgaben werde man „Treiber gegenüber der Stadtverwaltung sein“, kündigt Fraktionschef Hans-Jürgen Licht an und moniert, dass es bei all diesen Projekten im Rathaus einen „Umsetzungsstau“ gebe.

Leisten könne sich Lehrte solche finanziellen Kraftakte allemal, meinen die Sozialdemokraten. Die Stadt habe die Corona-Krise bislang bestens gemeistert, die Einnahmen aus der Gewerbesteuer lägen mit 32 Millionen Euro pro Jahr auf Rekordniveau. Gleichwohl wolle man in den nächsten fünf Jahren daran arbeiten, dass sichere Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden. Dabei sei die Unterstützung lokaler Betriebe selbstverständlich.

Bürgerwindräder und Carsharing

Beim Kernthema Klima und Umwelt setzen die Sozialdemokraten auf die Umsetzung des unlängst beschlossenen Lehrter Sofortprogramms. Der Ausbau regenerativer Energiequellen, etwa durch sogenannte Bürgerwindräder, eine lokale Offensive zur Förderung von Solaranlagen und ein Modellversuch in Sachen Carsharing gehörten ebenso dazu wie Schutzmaßnahmen gegen Verkehrslärm.

Schließlich will die Lehrter SPD die Stadt verstärkt zu einem Ort des Miteinanders und der Begegnung machen. Das sei nach den vielen Monaten der Corona-Kontaktbeschränkungen wichtiger denn je. Es müsse darum gehen, Vereine beim Neustart zu unterstützen, Kulturveranstaltungen, die allen offenstehen, auf die Beine zu kriegen, den Präventionsrat zu stärken und den vom früheren SPD-Bürgermeister Klaus Sidortschuk ins Leben gerufenen städtischen Ordnungsdienst weiterzuentwickeln. Denn ein gepflegtes Erscheinungsbild der öffentlichen Plätze sei für Lehrte ebenso wichtig.

Kommen die „Bürger*innen-Räte“?

Und schließlich will die SPD in den nächsten fünf Jahren für einen weiteren Schritt in Sachen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger kämpfen. Sie sollen „gestalten, handeln und diskutieren“, wünschen sich die Sozialdemokraten. Dafür wolle man die digitalen Strukturen ausbauen und die Möglichkeit zur Mitarbeit in sogenannten „Bürger*innen-Räten“ schaffen.

Von Achim Gückel