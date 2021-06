Sievershausen/Arpke/Immensen

Die CDU Arpke-Immensen-Sievershausen hat jetzt ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zu den Ortsräten in den drei Dörfern präsentiert. Dabei setzt sie insgesamt auf Verjüngung und prall gefüllte Listen. Insgesamt stellen sich in den drei Ortschaften am 12. September 27 Personen für die Christdemokraten zur Wahl. In Sievershausen strebt Ortsbürgermeister Armin Hapke eine zweite Amtsperiode an, ebenso wie Falk Kothe in Immensen. In Arpke, wo die SPD mit Klaus Schulz derzeit den Ortsbürgermeister stellt, macht die CDU einen personellen Umbruch.

27 Namen stehen auf den drei Listen

„Wir sind stolz, dass wir 27 engagierte Kandidaten für die Ortsratswahlen gewinnen konnten“, sagt der Ortsverbandsvorsitzende Marcel Haak nach der Mitgliederversammlung unter Corona-Bedingungen im Sievershäuser Sportheim. Hauptziel der Drei-Dörfer-CDU sei es, „aktiv an der Aufstellung des Dorfentwicklungsplans in der Dorfregion Arpke-Immensen-Sievershausen mitzuarbeiten und so die Zukunftsfähigkeit unseres ländlichen Raumes zu entwickeln“, heißt es in einer Mitteilung der Christdemokraten.

Die Aufnahme der drei Ortschaften in das klassische Dorfentwicklungsprogramm sei sein erfolgreicher Betrag zur kommunalpolitischen Arbeit, betont Armin Hapke, der Mitglied der Lenkungsgruppe Dorfentwicklung ist. Hinter Hapke auf der Wahlliste für den Ortsrat Sievershausen stehen mit Karen Elfers, Tanja Gehrke, Lars Kamrath, Caroline Köhne, Anja Rennhack, Claas Brandes, Maja Schwenke, Klaus Heidemann, Claudia Stünkel, Carlo Hapke und Kai Grüneberg gleich elf Bewerberinnen und Bewerber.

Haak will in Arpke Ortsbürgermeister werden

In Arpke tritt die CDU mit einem weitgehend neuen Team an. Als Spitzenkandidat nominierten die Christdemokraten einstimmig den Ortsverbandsvorsitzenden Marcel Haak. Auf den weiteren Plätzen folgen Gerhard Giere, Niels Born, Simon Schmidt, Bastian Heuer, Daniel Müller und Mert Akmann. Außer der Dorfentwicklung sieht Haak einen politischen Schwerpunkt bei der Feuerwehrbedarfsplanung in Arpke. Die aktuell für die CDU im Ortsrat vertretenen Bärbel Ahlers und Jens Liebe treten nicht erneut bei der Kommunalwahl an.

Marcel Haak war bis vor Kurzem Vorsitzender der Jungen Union in Lehrte. Jetzt will er Ortsbürgermeister in Arpke werden. Quelle: privat

In Immensen setzt die CDU erneut auf Ortsbürgermeister Falk Kothe. Für ihn stehen die Belange der örtlichen Weidetierhalter, die in den vergangenen Jahren immer wieder mit Wolfsrissen zu tun hatten, sowie die Dorfentwicklung im Mittelpunkt. Hinter Kothe als Spitzenkandidat kandidieren Philipp Hattendorf, Martina Prüße, Torsten Fricke, Lara Scholz, Dennis Thiel, Yvonne Kothe und Holger Scharnhorst. Nicht wieder antreten wird Rainer Fricke, der in den vergangenen fünf Jahren als zweiter Christdemokrat im Ortsrat saß.

Durchschnittsalter ist niedrig

„In allen drei Ortschaften haben wir eine gute Mischung an Qualifikationen und Engagement“, meint Haak. Besonders erfreulich sei es, dass sich außer erfahrenen Kandidaten sehr viele junge Menschen für eine Kandidatur begeistern konnten. Das Durchschnittsalter auf allen drei Listen liege zwischen Ende 30 und Anfang 40 Jahren.

Von Achim Gückel