Kommt ein Corona-Hilfsfonds für Lehrter Vereine?

Monatelang kein reguläres Training, keine Arbeit mit Jugend- und Seniorengruppen, keine Treffen im Kreise der Mannschaft, Abmeldungen von Mitgliedern, Unwägbarkeiten bei den Finanzen, zusätzliche Kosten: Die Corona-Pandemie setzt auch den Lehrter Vereinen zu – und von Normalität sind sie noch weit entfernt. Jetzt haben CDU und Piraten im Rat in zwei Dringlichkeitsanträgen angeregt, den Vereinen auf vielfältige Art unter die Arme zu greifen.

Die Oppositionsgruppe schlägt in einem ihrer Anträge einen städtischen Hilfsfonds in Höhe von 50.000 Euro vor, der unter anderem Kosten für zusätzliche Hygienevorkehrungen, etwa im Training, abdecken könnte. Noch vor der Sommerpause soll das Hilfspaket im Rat zur Abstimmung kommen, und es soll sich nicht allein auf Sportvereine, sondern auf alle gemeinnützigen Einrichtungen beziehen. Am Mittwochabend hat das Stadtparlament bereits einmütig dafür gestimmt, dass die Anträge von CDU und Piraten nun in die zuständigen Ausschüsse geleitet werden. Der Sportausschuss soll sogar eine Sondersitzung für das Thema einlegen.

Nicht auf Kosten für Übungsleiter sitzen bleiben

Die Ratsopposition sorgt sich auch darum, dass Vereine auf vertraglich vereinbarten Zahlungen für Übungsleiter sitzen bleiben könnten, die eigentlich für die Nachmittagsbetreuung von Schülern angestellt wurden. Denn wegen Corona gab es auch diese Angebote nicht. CDU und Piraten möchten, dass die Stadtverwaltung möglichst schnell einen Katalog von Kriterien erarbeitet, nach dem die Vereine bezuschusst werden könnten. Als Frist für entsprechende Anträge schlägt sie den 31. August vor.

Der zweite Dringlichkeitsantrag bezieht sich auf den konkreten Sportbetrieb in Lehrte. CDU und Piraten wollen unter anderem, dass die Sporthallen in den Sommerferien ausnahmsweise geöffnet bleiben. So könne Training, das im Lockdown ausgefallen war, nachgeholt werden. „Die Vereine sollen die Möglichkeit haben, ihren Mitgliedern Trainingsangebote zu unterbreiten und sie damit zu binden“, heißt es wörtlich im Antrag.

Stadt soll öffentliche Grünfläche für Sport freigeben

Die Stadtverwaltung wird zudem aufgefordert, unbürokratisch öffentliche Anlagen für den Sport im Freien freizugeben, etwa Grünflächen im Stadtpark oder Rasenflächen in den Freibädern. Und schließlich will die Opposition, dass die Sportvereine nur 50 Prozent der üblichen Nutzungsgebühren für die Sportstätten zahlen müssen. Denn schließlich seien monatelang auch die Möglichkeiten der Nutzung eingeschränkt gewesen.

Ob der Rat diesem Corona-Hilfspaket für die Lehrter Vereine in vollen Umfang zustimmt und ob jeder Punkt problemlos umsetzbar ist, ist noch unklar. Noch im Juli soll eine Entscheidung fallen.

Von Achim Gückel