Bei einem Unfall auf der Hagenstraße ist am Mittwoch gegen 14 Uhr ein 27 Jahre alter Mann aus Hannover leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr er mit seinem Fahrrad auf der Hagenstraße entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Gehweg in Richtung Osterstraße.

Zusammenstoß beim Ausparken

In Höhe der Hausnummer 3 fuhr plötzlich ein schwarzer Kleintransporter vom dortigen Parkplatz in Richtung Fahrbahn. Dabei übersah der Autofahrer offenbar den vorbeifahrenden Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen am rechten Knie. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, setzte der Fahrer des Kleintransporters seine Fahrt fort.

Die Lehrter Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Laut Polizei hatte der schwarze Kleintransporter ein polnisches Kennzeichen. Hinweise nimmt das Lehrter Kommissariat an der Osterstraße unter Telefon (0 51 32) 82 70 entgegen.

Von Patricia Oswald-Kipper