Sidortschuk geht: „Ich bleibe Lehrter“

Lehrte

Man schreibt den 11. September 2011. Lehrte erlebt den größten kommunalen Wahlkrimi seiner Stadtgeschichte. Am Ende sind es nur rund 60 Stimmen, die das Rennen zu seinen Gunsten entscheiden: Sozialdemokrat Klaus Sidortschuk hat es gegen Christdemokrat Björn Rust mit Ach und Krach geschafft und wird Nachfolger von Jutta Voß. Vom mäßig bekannten SPD-Ratsherrn zum Bürgermeister der Stadt schafft es Sidortschuk in nur wenigen Monaten. Der Diplomverwaltungswirt und Referent aus dem Niedersächsischen Kultusministerium wird Stadtoberhaupt. Ein ausgewiesener Fachmann in Verwaltungsfragen ist er, ein Hansdampf in allen Lehrter Gassen ist er nicht. Und er will es auch gar nicht sein.

Vielleicht ist es genau dieses Bild, das Sidortschuk in seinen acht Amtsjahren begleitet hat wie ein grauer Schatten. Fachlich tadellos, in der Stadtgesellschaft nicht wirklich blass, aber eben meilenweit entfernt von dieser unübertroffenen Mischung aus Verbindlichkeit, Strahlkraft und handfester Durchsetzungskraft des früheren politischen Lehrter SPD-Übervaters Helmut Schmezko. Was Sidortschuk tat, war selten verkehrt, wurde aber gerade in jüngster Zeit oft argwöhnisch beäugt, hinterfragt, kritisiert. Das liegt in der Natur der Sache, war aber mitunter auch überzogen. „ Sidortschuk muss weg“, forderte mancher vor der Wahl in Internet-Foren, weil ihm Einzelentscheidungen nicht passten oder Pannen wie etwa beim Ausbau der Backhausstraße auf die Nerven gingen. Das war legitim, aber nicht immer fair.

Frank Prüße ist wie ein Gegenentwurf

Am 1. November ist Sidortschuk weg. Frank Prüße von der CDU übernimmt das Ruder. Er ist kein Verwaltungsfachman, aber er ist tatkräftig, kommt bürgernah rüber und ist nicht allein durch sein Amt als Vorsitzender des Lehrter SV tief in der Stadtgesellschaft verankert. Er hat mehr Lehrter Stallgeruch als Sidortschuk, er ist so etwas wie der Gegenentwurf zum bisherigen Amtsinhaber. Aber er wird sich mit genau denselben politischen Dauerbrennern und Mammutaufgaben auseinandersetzen müssen wie Sidortschuk. Und Prüßes Bilanz ist am 1. November erst mal bei null.

Und was ist mit Sidortschuks Bilanz? Lehrte, da kann es keine zwei Meinungen geben, hat sich in seiner Amtszeit an allen Ecken und Enden verändert, entwickelt, neu aufgestellt. Es gab keinen Stillstand, auch wenn sich manches Projekt, etwa die Schulentwicklungsplanung, fast unerträglich in die Länge zog und noch zieht.

„Manche Prozesse dauern lange“

Man nehme die neue Feuerwache: Zum Amtsbeginn Sidortschuks im Jahr 2011 gab es dazu die erste Machbarkeitsstudie. Im Sommer 2019, der Bürgermeister war schon abgewählt, wurde Bauabschnitt 1 fertig und die Lehrter Feuerwehr konnte in den Neubau umziehen. „Manche Prozesse dauern mehr als eine Amtsperiode“, sagt Sidortschuk heute dazu. Und das liege nicht an Verzögerungstaktik, sondern an Planungs-, Vergabe- und Bauzeiten. Leicht vermittelbar sind solche Prozesse im Schneckentempo aber auch nicht.

Die Anzahl der Projekte, auf die Sidortschuk maßgeblich Einfluss hatte, ist ellenlang. Der Lückenschluss zwischen der Burgdorfer Straße und dem Zuckerzentrum mit dem C&A-Komplex, das neue Parkhaus, die Etablierung der IGS samt Oberstufe in Lehrte Süd, freies WLAN in der Innenstadt, die permanenten Anstrengungen in Sachen familienfreundliche Stadt – alles auch Projekte der vergangenen acht Jahre. Und in diesen Tagen nimmt schließlich der neue Ordnungsdienst seinen Kampf gegen wilde Müllentsorgung in der Innenstadt auf. Eine Herzensangelegenheit des scheidenden Bürgermeisters, deren Start jetzt wie ein letzter Gruß aus der Ära Sidortschuk wirkt und doch nur – mit Verlaub – eine Randnotiz darstellt.

Die Jagd nach den Baugebieten

Denn es gab viel Größeres in den vergangenen acht Jahren: Im jüngsten Kommunalwahlkampf etwa hatte Sidortschuks SPD versprochen, bis 2021 die stattliche Marke von 1000 neuen Wohneinheiten in der Stadt zu erreichen. Ein Vorhaben, dass beim Amtsantritt im Jahr 2011 noch für Kopfschütteln gesorgt hätte. Damals prophezeiten viele Fachleute, dass in Städten wie Lehrte die Bevölkerung schrumpfe. Wozu also Baugebiete? Doch die Fachleute irrten, und was seit der Mitte der Amtszeit Sidortschuks geschah, war eine nahezu schwindelerregende Jagd nach neuen Baugebieten – in Ahlten, Sievershausen, Arpke, Immensen, der Kernstadt.

Ungesund ist das für Lehrte nicht. Im Gegenteil. Die Stadt wächst, steht mit breiter Brust da, ist mehr denn je ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort im Speckgürtel Hannovers. Das jahrzehntelang geltende Image der grauen, tristen Eisenbahnerstadt ist (fast) weg. Das ist auch in Sidortschuks Amtszeit geschehen, und es ist ein Pfund, mit dem dessen Nachfolger nun wuchern kann.

Kontroversen, Beulen, laute Minderheiten

Der Weg durch die acht Jahre Amtszeit war für den scheidenden Bürgermeister oft steinig. Immer wieder gab es berechtigte Kontroversen, die ihm viele Beulen eintrugen. Etwa jene um die beabsichtigte Schließung des Schwimmerbeckens im Freibad. Und dann war da das Aus für die Kleingartenkolonie Feierabend. Wohnungsnot hin oder her: Sidortschuk war für manchen Lehrter derjenige, der die Kleingärtner plattgemacht hat. Diese Einschätzung ist nachvollziehbar, fair ist sie nicht. Sidortschuk selbst sagt heute, bei manchen Themen in seiner Amtszeit habe eine laute Minderheit von Beschwerdeführern die leise Mehrheit von Zufriedenen übertönt. Von der Hand zu weisen ist diese Einschätzung nicht.

Und welche Fehler hat Sidortschuk gemacht? Er selbst sagt, rein fachlich habe er sich nichts vorzuwerfen. Trotzdem sieht er kurz vor seinem Abgang aus dem Rathaus manches kritisch. Er sei vielleicht manchmal zu energisch gewesen, gibt er zu. Ein Vorwurf, der hinter vorgehaltener Hand mehr als nur einmal aus dem Rathaus zu vernehmen war. Im Umgang mit den Bürgern war es zwar Sidortschuk, der Einwohnerversammlungen und Infoabende bei kontroversen Themen zum Standard machte. Dass dabei oft genug die Bürger nach Hause gingen, sich bevormundet fühlten und meinten, „die da in der Verwaltung und im Rat“ machten sowieso, was sie wollten (etwa bei Straßenausbauten oder in Sachen Aldi-Logistikzentrum), war wie ein Fluch der gut gemeinten Tat.

Ein Rückzug ins Private

Nun also verlässt der 56-Jährige sein Büro im Nordflügel des Rathauses. Sein Schreibtisch ist so aufgeräumt wie immer in den acht Jahren. Auf einem Sessel liegt ein blau-gelber Volleyball – ein Geschenk von den Galliern der SF Aligse, deren Spiele Sidortschuk in den vergangenen Jahren immer wieder gern besucht hat. Fast wirkt der Ball wie ein Symbol für kommende Freiheiten. Denn womit Sidortschuk ab dem 1. November seine Zeit verbringen wird, sei dann allein seine Sache und die seiner Familie, betont er. „Ich trete in den Ruhestand, dann bin ich Privatperson“, sagt er, und es klingt durchaus Vorfreude in diesen Worten. Denn der Gegenwind, den er insbesondere in den vergangenen anderthalb Jahren immer wieder habe aushalten müssen, sei kräftezehrend gewesen und habe manches Mal zu Zweifeln geführt, gibt Sidortschuk zu.

Ein Zurück in den Beamtenstatus, den er vor acht Jahren unwiderruflich aufgab, gibt es für Sidortschuk ohnehin nicht. Stattdessen habe er nun aber viel Zeit für all das, was in den vergangenen acht Jahren zu kurz gekommen sei, betont er: Familie, Freunde, Hobbys. Er wolle „mal so richtig abkühlen“. Was aber in ein, zwei Jahren sei, wisse er noch nicht. Denn noch spüre er eine „gewisse Leistungsfähigkeit“, meint Sidortschuk. In welche beruflichen Aktivitäten das münden könne, sei aber noch völlig offen.

„Eines steht fest: Ich bleibe Lehrter“

Zwei Dinge allerdings stünden fest. Erstens ziehe ihn derzeit nichts zurück in die Politik, versichert Sidortschuk. Ambitionen auf neue Posten und Ämter in Lehrte hege er nicht. Aber zweitens bleibe er, was er seit rund 30 Jahren ist: Lehrter.

Lesen Sie dazu auch:

Die Entscheidung um das Amt: So war der Wahlabend im Juni.

Von Achim Gückel