Ratsvorsitzender Klaus Schulz legt sein Mandat nieder

Lehrte

Das Jahr 2020 beginnt in Lehrte lokalpolitisch mit einem Wechsel an prominenter Stelle. Der Arpker Klaus Schulz ( SPD) legt sein Mandat im Rat und damit auch den Vorsitz im Stadtparlament mit Wirkung zum 1. Januar nieder. Er wolle etwas kürzertreten und auch mehr Zeit für sein Dorf haben, sagt der 69-Jährige. Schulz ist in Arpke Ortsbürgermeister und in mehreren Vereinen und Initiativen aktiv. Diese Ämter und Aufgaben werde er weiterhin bekleiden, sagt er.

Schulz war nach der Kommunalwahl im Jahr 2011 erstmals in den Rat der Stadt eingezogen und damals auch Ortsbürgermeister geworden. Im Jahr 2014 übernahm er den Vorsitz im Stadtparlament von dem mittlerweile verstorbenen Hans-Egon Seffers aus Sievershausen. Schulz’ Nachfolger im Rat wird Frank Scherling, der ebenfalls aus Arpke stammt und bereits kommunalpolitische Erfahrung hat. Der Elternratsvorsitzende der IGS Lehrte ist als Elternvertreter Mitglied des Schulausschusses, er sitzt außerdem im Arpker Ortsrat. Schulz sagt, er wolle Scherling in der Zeit bis zur nächsten Kommunalwahl im September 2021 die Gelegenheit geben, die Arbeit im Rat noch besser kennen zu lernen.

Wechsel wird am 8. Januar offiziell vollzogen

Der Wechsel an der Spitze des Rats wird in dessen erster Sitzung am Mittwoch, 8. Januar, offiziell vollzogen. Dann wird Scherling als Nachrücker verpflichtet und ein neuer Vorsitzender gewählt. Dieser wird erneut aus den Reihen der SPD kommen, die die stärkte Fraktion im Rat stellt. Dem Vernehmen nach soll der stellvertretende Bürgermeister Burkhard Hoppe, ein Urgestein der Lehrter Stadtpolitik, den Ratsvorsitz übernehmen. Stellvertretender Chef im Rat der Stadt ist Wilhelm Busch ( CDU).

Auch der Grüne Beriwan Kelloglu legt Mandat nieder

Darüber hinaus wird es auch in der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen einen Wechsel geben, in der Beriwan Kelloglu ihr Mandat zum Jahreswechsel niederlegt. Nachfolger für sie ist Harald Gruhl aus Hämelerwald, der früher schon für die Grünen im Rat saß. Erst im November hatte es auch in der CDU-Ratsfraktion einen Wechsel gegeben. Für Susann Baxmann, die aus beruflichen Gründen das Gremium verließ, rückte Henning Battermann nach.

Der Rat der Stadt kommt am Mittwoch, 8. Januar, um 18 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum an der Burgdorfer Straße 16 zur öffentlichen Sitzung zusammen. Dabei wird Bürgermeister Frank Prüße auch den Entwurf des städtischen Haushalts für die Jahre 2020 und 2021 vorlegen.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel