Arpke

Klaus Schulz (SPD) bleibt Ortsbürgermeister in Arpke. Der 71-Jährige setzte sich in der konstituierenden Sitzung des Ortsrats in geheimer Abstimmung mit vier Ja- und drei Nein-Stimmen durch. Einen Gegenkandidaten hatte Schulz nicht. Christdemokrat Marcel Haak hatte vor dem Votum aber erklärt, man werde auf seiner Seite des Ortsrats den Sozialdemokraten nicht mit wählen. Den Ausschlag für Schulz gab schließlich mutmaßlich die Stimme von Kurt Nelles von den Grünen. Er wurde anschließend, ebenfalls in geheimer Wahl und mit vier Ja-Stimmen, zum Stellvertreter von Schulz bestimmt.

Bei den Wahlen zum Ortsrat im September waren knapp 47 Prozent der Stimmen auf die SPD entfallen. Für die absolute Mehrheit von vier Sitzen reichte das aber nicht. Die CDU bekam mit 31,6 Prozent der Stimmen zwei Mandate. Die Grünen erzielten mit 16,7 Prozent der Stimmen ihr bestes Ergebnis in einem Lehrter Ortsrat. Doch das reichte ebenso nur zu einem Sitz wie für die FDP mit 4,7 Prozent.

Vize-Ortsbürgermeister: Grüner folgt auf Grünen

Die Wahl eines Grünen zum Vize-Ortsbürgermeister in Arpke hat mittlerweile Tradition. Vor fünf Jahren war dies Carsten Milde, der jetzt aus dem Ortsrat ausschied. Nun tritt Ortsratsneuling Kurt Nelles die Nachfolge Mildes an.

Schulz kündigte nach seiner Kür zum Ortsbürgermeister an, dass nach den nun anstehenden fünf Jahren Amtszeit für ihn Schluss in der Kommunalpolitik sei. Der Sozialdemokrat war 2011 erstmals zum Oberhaupt des Dorfes gewählt worden. Er folgte seinerzeit dem Christdemokraten Hans-Heinrich Bethmann. Acht Jahre lang hatte Schulz auch einen Sitz im Rat der Stadt, den er Ende 2019 aber niederlegte.

Der alte und neue Ortsbürgermeister Klaus Schulz (von links) verabschiedet Jens Liebe und Bärbel Ahlers aus dem Arpker Ortsrat. Carsten Milde fehlte bei der Verabschiedung. Quelle: Achim Gückel

Dem neuen Arpker Ortsrat gehören neben Klaus Schulz, Frank Scherling und Leif Weinel von der SPD sowie Kurt Nelles von den Grünen noch die beiden Christdemokraten Marcel Haak und Gerhard Giere sowie Holger Kettner von der FDP an. Aus dem Ortsrat verabschiedet wurden Bärbel Ahlers (CDU) nach fünf Jahren und Jens Liebe (CDU) nach zehn Jahren Zugehörigkeit sowie Carsten Milde (Grüne), der 15 Jahre im Dorfparlament saß.

Von Achim Gückel