Landesbischof Ralf Meister hat der Markuskirchengemeinde in Lehrte vor ihrer frisch errichteten sogenannten Klagemauer 100 Osterkerzen überreicht. Wer möchte, kann dort seine Wünsche und Nöte aufschreiben und die Zettel in Rollen stecken. An Ostern werden die Zettel verbrannt – mit Hilfe der Osterkerzen vom Landesbischof.