Lehrte

Wichtige Vertragsunterzeichnungen passieren in der Regel an einem Schreibtisch in einem würdevollen Sitzungszimmer. Am Donnerstagmorgen ist eine gänzlich andere Stelle in Lehrte Schauplatz für den Abschluss eines Kontrakts gewesen – und zwar ein Stehtisch auf dem Baugerüst an der Villa Nordstern. Vertreter der Stadt haben dort mit Vorstandsmitgliedern des Lehrter SV (LSV) den Betriebsvertrag für die Sport- und Natur-Kita unterzeichnet, die in dem historischen Bauwerk derzeit entsteht. In nicht einmal einem Jahr sollen in dem mehr als 120 Jahre alten Gebäude, das über viele Jahre leer stand, insgesamt 105 Kinder betreut werden.

Bürgermeister Frank Prüße war bei der Vertragsunterzeichnung in 16 Meter Höhe voll des Lobes für das außergewöhnliche Kita-Projekt in dem Gebäude, das manche Lehrterinnen und Lehrter für das schönste in der Stadt halten. „Hier entsteht etwas, das seinesgleichen in der gesamten Region sucht, ein architektonisches Highlight und eine Sehenswürdigkeit“, sagte Prüße. „ Die Leute werden von weither kommen, um sich das anzusehen.“ Allein die Gestaltung des lichtdurchfluteten Dachgeschosses mit seinen großen Oberlichtern, aber auch die nach Auflagen des Denkmalschutzes sanierten Mosaike, Fenster und Fußböden aus Terrazzo seien „der Hammer“, schwärmte das Stadtoberhaupt.

Übergabe an den Lehrter SV am 1. Februar 2022

Der Lehrter Bauinvestor Rolf Neumann hatte die Villa Nordstern im Sommer 2018 gekauft. Das Ziel, aus dem märchenhaft anmutenden Bauwerk mit seinen Erkern und Türmchen eine Kita zu machen, stand von Anfang an fest. Schon im Herbst 2018 begannen die ersten Sanierungsarbeiten. Jetzt nennt Neumann den 1. Februar 2022 als Termin für die Übergabe an den Lehrter SV, der seit der Vertragsunterzeichnung am Donnerstagmorgen ganz offiziell Betreiber der außergewöhnlichen Kita ist.

Noch ist die Villa Nordstern mit einem Gerüst versehen und einer Plane umhüllt. In einem Jahr sollen in ihr bis zu 105 Kinder betreut werden. Quelle: Achim Gückel

„Zurzeit arbeiten wir am Estrich und der Fußbodenheuzung, in drei Monaten etwa ist der Rohbau veredelt, und für den Januar haben wir die Inneneinrichtung vorgesehen“, sagt Neumann. Stolz ist er unter anderem auf die aufwendige, nach Denkmalrecht erledigte Sanierung des Daches. Deshalb mache man auch die Vertragsunterzeichnung auf dem Baugerüst in 16 Meter Höhe direkt neben einem der noch eingerüsteten Spitztürme.

Investition von 3,5 Millionen Euro

Neumann investiert nach eigenen Angaben 3,5 Millionen Euro in die Sanierung der Villa Nordstern. Einen weiteren mittleren sechsstelligen Betrag will er über die Vermarkung von Baugrundstücken im nördlichen Bereich des Villa-Grundstücks hereinholen.

Prüße selbst setzte am Donnerstagmorgen seine Unterschrift nicht unter den Betriebsvertrag. Das überließ er Stadtbaurat Christian Bollwein. Denn Prüße war bis zu seinem Amtsantritt als Bürgermeister Lehrtes im Herbst 2019 Vorsitzender des größten Lehrter Sportvereins. „Ich habe also einen persönlichen Bezug zu dem Verein und kann als befangen angesehen werden“, sagte Prüße.

„Kosten für Kita-Platz sind nicht höher als anderswo“

Zwei Krippengruppen mit insgesamt 30 Kindern unter drei Jahren sowie 25 Kita-Gruppen mit Mädchen und Jungen bis sechs Jahren werden in der Villa Nordstern ab dem nächsten Frühjahr betreut. 20 pädagogische Fachkräfte sind dafür nötig. Die Suche nach Personal hat bereits begonnen. Die Leitung der Kita sei bereits für den 1. Oktober ausgeschrieben, sagte LSV-Geschäftsführer Ralf Thomas. Prüße betonte unterdessen, dass die Gebühren für die Betreuung der Kinder in der Villa Nordstern nicht höher seien als anderswo.

Nur eine wichtige Komponente des außergewöhnlichen Kita-Projekts wird zum Start im kommenden Frühjahr nicht fertig werden – die 150 Quadratmeter große und bis zu 5,50 Meter hohe Bewegungshalle, in der die Kinder künftig Sport treiben sollen. Für sie ist noch eine Änderung des Bebauungsplans notwendig. Den Betrieb der Kita beeinträchtige das aber nicht, betonte der für Kitas zuständige Fachdienstleiter bei der Stadt, Markus Lechelt.

Von Achim Gückel